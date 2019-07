Lorena Loiacono

Una nuova corsia preferenziale di 11 chilometri per tre linee di filobus, destinate al tanto atteso corridoio della mobilità da Eur-Laurentina a Tor Pagnotta. L'inaugurazione, ieri, è arrivata dopo 10 anni di attesa e fiumi di polemiche e va finalmente ad offrire un servizio strategico per quartieri periferici come Tor Pagnotta, Cecchignola e Fonte Laurentina affiancando di fatto la linea B della metropolitana per collegare meglio i quartieri lungo la via Laurentina e la Ardeatina verso la metro B il capolinea dei bus di piazzale dell'Agricoltura.

Insieme al corridoio viene rivista l'intera rete di bus delle zone interessate. Al taglio del nastro era presente la sindaca Raggi accompagnata dall'assessore alla mobilità Linda Meleo e presidente del Municipio IX Dario D'Innocenti: hanno inaugurato la nuova tratta facendo un giro sul filobus partendo dal capolinea di Laurentina. Con loro, oltre alle autorità presenti, anche due turisti giapponesi saliti per errore sul bus. Sul nuovo corridoio lungo 11 chilometri, tra andata e ritorno, circoleranno tre linee: la 72 in sostituzione della vecchia 722, la 73 al posto della ex 7047e la 74, l'unica a viaggiare in modalità elettrica mentre le altre due per ora restano a metano. A breve partirà una riorganizzazione di tutta la rete del trasporto pubblico scandita in 5 fasi diverse. Nel riassetto generale, intanto, è stata inserita anche una corsia ciclabile.

«Con il Corridoio - ha sottolineato la Raggi - Roma ha un nuovo servizio per migliorare la mobilità delle periferie: più trasporto pubblico e meno traffico grazie agli autobus che collegheranno il quadrante sud di Roma. Saranno utilizzati i filobus, mezzi diventati negli anni simbolo di spreco: 45 filobus abbandonati in un deposito che abbiamo già recuperato e che ora potranno circolare lungo questo corridoio». Si tratta infatti dei 45 filobus, acquistati nel 2009 costati all'amministrazione 20 milioni di euro, saliti alla ribalta delle cronache per uno scandalo giudiziario e poi finiti nell'inchiesta Mafia capitale per una presunta tangente, sono rimasti inutilizzati per anni: parcheggiati nel piazzale di un deposito. Solo dal 2017 sono entrati in servizio sulla Nomentana. Non solo festa, ieri in occasione dell'avvio dei filobus, era presente anche un gruppo di lavoratori di Roma Metropolitane in aperta protesta con la sindaca: «Abbiamo un piano industriale che prevede 45 licenziamenti entro l'estate - è il grido di allarme dei dipendenti - questo progetto è nostro e ora ci tagliano».

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

