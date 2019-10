Lorena Loiacono

Una distesa di passeggini vuoti, nel silenzio inquietante di un'insolita piazza Montecitorio. Come a voler dire ai palazzi del potere: Siamo sempre di meno. Con questa immagine, decisamente forte, il Forum delle famiglie è ritornato in piazza per lanciare un sos al Governo.

La richiesta è chiara, campeggia infatti su passeggini e seggioloni vuoti ma anche sulle magliette e sui cartelloni di tanti genitori scesi in piazza: #assegnounico, subito. E tempi certi, già a partire dal 2020.

I turisti si fermano incuriositi, guardano e chiedono cosa rappresenti una piazza di passeggini deserti: qualcuno in francese spiega loro che in Italia, diversamente da quanto accade nel loro Paese, le famiglie non hanno sussidi per sopravvivere né alla crisi né alla ricerca di un lavoro che, soprattutto per le mamme, sembra una missione impossibile.

«Abbiamo cercato di attirare l'attenzione della politica ma anche di tutto il Paese spiega Gigi De Palo, presidente del Forum delle famiglie su un tema centrale che riguarda gli aiuti alle famiglie. E' necessario uno scatto in avanti: le famiglie non ce la fanno più e l'assegno unico rappresenta un impegno concreto. Si tratta di 250 euro al mese per ogni famiglia, per arrivare a fine mese ma anche per far ripartire l'economia. Su questo non accettiamo slogan e promesse ma vogliamo tempi certi: vogliamo capire come ci arriveremo e dove si troveranno le risorse. E' importante che tutto il Paese, non solo la politica, comprenda la necessità di un cambiamento radicale». Il Forum lancia un appello alla politica ma anche alle aziende per politiche family friendly: «Perché non è possibile dover scegliere tra lavoro e famiglia o addirittura dover nascondere il pancione altrimenti perdi il lavoro». E anche il lavoro resta il tema centrale «Non ci rassegniamo ai nostri figli su Skype».

