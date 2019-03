Lorena Loiacono

Una delle peggiori annate di sempre, per la metropolitana di Roma. Ieri infatti l'ennesimo guasto sulle scale mobili ha provocato la chiusura della stazione Barberini. Una chiusura che va ad aggiungersi a quella della stazione di Repubblica: la Procura apre un fascicolo di inchiesta e la Raggi pensa a revocare la manutenzione.

Alle 10 di ieri mattina uno scalino della scala mobile in salita si è accartocciato su se stesso mandando in tilt tutto l'apparato: la scala infatti è stata bloccata, fortunatamente senza feriti, e la stazione è stata chiusa. E lo è tuttora. Anche perché quella stazione, proprio come le fermate di Repubblica e Spagna, non hanno scale fisse, non meccanizzate: se si rompe quella mobile, si chiude. Come è successo, infatti, nella stazione di Repubblica chiusa dalla sera del 23 ottobre quando la scala mobile franò con decine di persone sopra e non è stata più riaperta. In quell'occasione emersero tutte le criticità degli impianti, spesso fuori uso come gli ascensori e i montascale: ogni giorno sono fermi a decine.

Proprio la stazione di Barberini, nell'inverno scorso, fu oggetto di verifiche e collaudi tanto da restare chiusa per giorni. Ma almeno si pensava di poter stare sicuri per un po'. E invece no, non è andata così: la scala mobile ha ceduto forse proprio a causa del sovraccarico di lavoro, visto che parte dei passeggeri destinati a Repubblica, in questi mesi, sono stati dirottati su Barberini.

Il guasto di ieri probabilmente non era prevedibile ma getta comunque di nuovo il Centro nel caos. «Vogliamo andare a fondo a questa vicenda ha commentato l'assessore alla Mobilità di Roma Linda Meleo - e monitoreremo passo dopo passo tutte le attività poste in essere dall'azienda Metro Roma e da Atac». La Procura di Roma intanto ha già avviato un'inchiesta, al momento senza ipotesi di reato, che è stata affidata al procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e al sostituto Francesco Dall'Olio, già titolari del procedimento sull'incidente del 23 ottobre nella stazione Repubblica. Lì 2 scale sono ancora sotto sequestro e le altre 2 sono in attesa che arrivino i pezzi di ricambio. Un'attesa inspiegabile, tanto che la sindaca Raggi sta valutando «la revoca del contratto che Metro Roma ha con l'azienda che si occupa della manutenzione delle scale mobili».

