Una colonna di fumo nero, l'aria che si fa irrespirabile e la paura che si diffonde in tutta l'area di Marconi e Ostiense. Un incendio enorme, infatti, è divampato verso le 13 di ieri sul Lungotevere Gassman, a pochi metri dai palazzi, nell'ex Mira Lanza, una fabbrica abbandonata in via del Tirone. Ed è accaduto proprio a due passi dal Ponte dell'Industria che, nel mese di ottobre, ha subito un altro incendio. La storia si ripete: quell'area da anni è sede di accampamenti abusivi, è stata occupata e sgomberata decine di volte. Una situazione che non fa dormire sonni tranquilli ai residenti: «Ci sono stati periodi in cui i furti nelle case erano all'ordine del giorno spiega una signora che abita in via Einstein, la strada che affaccia sull'edificio poi c'è stato il periodo delle risse e sentivamo urlare a squarciagola dall'ex Mira Lanza fino a impressionarci. E poi gli incendi. Abitiamo a pochi metri: oggi qui non si respira«. Complice il forte vento, infatti, il fumo ha raggiunto tutta la zona, anche il complesso di scuole che confina con il teatro India (in via Blaserna), a ridosso della ex fabbrica. A quell'ora i ragazzi stavano uscendo dalle classi.

Partita la segnalazione ad ArpaLazio e alla Asl Roma 3: «Ho chiesto un report sulla qualità dell'aria spiega Marco Palma, vicepresidente del consiglio del municipio 11 -. Ora la zona si riempirà di topi, scappati dall'ex Mira lanza per il rogo». Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento Ostiense: le fiamme sono partite da cataste di materiale di risulta, non ci sono stati feriti.

