Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoUna app di ultima generazione, per pagare letteralmente alla romana. Nasce la card digitale, messa a punto dai ragazzi del liceo scientifico Aristotele che hanno dimostrato di saper trasformare le idee in start up. Hanno infatti creato una app per le comitive in vacanza, con cui hanno partecipato ad una competizione nazionale ed hanno vinto. Il progetto gli ha permesso quindi di portarsi a casa 20 computer. O, meglio, di portarseli a scuola. Visto che il premio è per l'intero liceo scientifico dell'Eur.Il concorsoStart up Your life. Edizione 2018 è stato organizzato da UniCredit e prevedeva la realizzazione di un project work per lo sviluppo di un nuovo strumento di pagamento. Alla gara hanno partecipato circa 150 scuole, vale a dire gli istituti già coinvolti con la banca per i progetti di alternanza scuola lavoro. L'obiettivo era di aumentare tra gli adolescenti la consapevolezza finanziaria e allo stesso tempo di incoraggiare lo spirito imprenditoriale nelle scuole.Non si sono fatti trovare impreparati i ragazzi della classe IV C dell'Aristotele, che hanno vinto su tutti gli altri con il progetto Teen Holiday Card: un innovativo meccanismo di pagamento per comitive di giovani viaggiatori, basato sull'idea di un fondo cassa elettronico, accessibile al gruppo grazie a un'app. I progetti sono stati valutati da una commissione di esperti e, tra tutti, è stato scelto quello degli studenti romani. Come premio, i ragazzi riceveranno l'allestimento di un'aula multimediale con venti computer e stampanti da economia circolare. E non è poco, visto che le scuole spesso non dispongono di aule informatiche adeguate o al passo con i tempi. In questo modo l'Aristotele avrà dispositivi nuovi e accessibili a tutti. La premiazione si è svolta a Milano, alla presenza di una delegazione di 9 studenti della IV C accompagnati dalla dirigente Filomena Sannino e della professoressa Patrizia Di Francesco.riproduzione riservata ®