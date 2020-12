Lorena Loiacono

Un week-end da tutto esaurito a Roma, con il pienone nelle vie del Centro così come a Porta Portese. Lo shopping pre-natalizio ha infatti portato in strada migliaia di romani che, tutti insieme, hanno affollato le strade in maniera massiccia fino a spingere le forze dell'ordine alla chiusura.

ALLARME DELL'ASSESSORE «Faccio un appello: per favore evitate assembramenti altrimenti terza ondata sarà inevitabile. Lo shopping non deve vanificare gli sforzi fatti. Va mantenuta una linea di rigore». Questo il monito dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

FONTANA DI TREVI Un affollamento da stadio attorno al monumento e nelle strade laterali ha costretto i vigili nel tardo pomeriggio a chiudere l'intera area.

TRIDENTE IN TILT Un fiume di persone infatti, anche ieri, si è riversato nelle strade principali dello shopping tra cui l'area del Tridente, via del Corso, piazza di Spagna. Sia per gli acquisti sia per assistere alle luminarie accese martedì scorso, in occasione della Festa dell'Immacolata, a cominciare da Spelacchio su piazza di Spagna. Il direttore della Stampa, Massimo Giannini, ha postato su Twitter una foto della folla al Corso augurando Buon #Covid a tutti.

SHOPPING IN PERIFERIA Non solo il Centro storico, ieri anche le grandi strade commerciali come via Cola di Rienzo via Ottaviano e via Candia ma anche quelle più periferiche come viale Marconi e via Tuscolana hanno rivisto clienti e romani a passeggio. Probabilmente anche a seguito della riapertura dei grandi negozi su strada, fino a 2500 mq, concessa dalla Regione Lazio.

CAOS PORTA PORTESE Sempre dalla Regione è arrivato il via libera anche a Porta Portese: ieri il mercato ha riaperto con 50 agenti di polizia municipale a presidiare gli accessi e le aree contro gli assembramenti e altri 20 sulle verifiche amministrative. Ma gli assembramenti non sono comunque mancati.



