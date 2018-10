Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoUn viaggio all'estero? No, meglio restare a casa con mamma e papà: il maschio italiano si conferma mammone, anche se il distacco è breve e fatto con la spensieratezza dei 16 anni d'età. Al contrario, le coetanee femmine sono prontissime a partire.Il motivo? I maschi si sentono protetti nelle mura domestiche e frenati nella loro indipendenza proprio dai genitori, che li giudicano immaturi e li rendono più insicuri. A rivelarlo è la ricerca 2018 dell'Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca promossa dalla Fondazione Intercultura in collaborazione con Ipsos: tra i ragazzi che ogni anno partono per trascorrere tre, sei o anche 12 mesi all'estero frequentando una scuola superiore, solo il 38% è maschio. Più di 6 su 10 sono femmine.Perché tanta differenza tra ragazzi e ragazze? Secondo il rapporto presentato dalla Fondazione Intercultura, che stima la partenza di oltre 7400 ragazzi all'estero in età scolastica, chi non parte mostra insicurezza per le cose che non si conoscono, timore a cambiare troppo le proprie abitudini e paura di stare solo. Caratteristiche maggiormente presenti nei profili dei maschi, quindi, si presentano più abitudinari.Carlo Buzzi, sociologo dell'Università di Trento: «L'indipendenza e la tendenza all'avventura sono elementi più sentiti dalle ragazze: in loro prevale il senso di mettersi in gioco, di fare un'esperienza unica, di dimostrare di sapersela cavare. Invece i maschietti partono solo se spinti dal desiderio di far carriera, non di fare nuove esperienze».Decisivo il ruolo della famiglia: è duro a morire infatti lo stereotipo della mamma italiana che tende a tutelare il più a lungo possibile i propri figli facendo sì che si sentano protetti e al sicuro. Eppure il 41% delle femmine dichiara di essere stata stimolata dai genitori a diventare autonoma, contro il 35% dei maschi. Le ragazze assicurano infatti che i genitori le considerano mature. E per loro si instaura un circolo virtuoso mentre, al contrario, per i maschi il circolo è vizioso: la famiglia li spinge a rimanere a casa, aumentando così le loro insicurezze, dato che solo il 14% riceve da mamma e papà l'approvazione in merito alle scelte fatte. E quest'anno con il concorso Intecultura, che scade il 10 novembre, sono a bando 2200 posti in 65 Paesi nei 4 continenti.riproduzione riservata ®