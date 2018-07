Lorena Loiacono Un sistema unico di segnalazione per segnalare quel che non funziona:

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoUn sistema unico di segnalazione per segnalare quel che non funziona: peccato che non funzioni neanche lui. È questo il triste avvio della piattaforma lanciata dalla sindaca Raggi per invitare i romani a segnalare al Campidoglio le tante criticità che incontrano girando per le strade di Roma: ieri pomeriggio, dopo 24 ore dal lancio, era in tilt.E così alle segnalazioni lasciate sul sito, non c'è stato alcun riscontro. Sono andate tutte perdute. Alle 17 infatti, provando a comunicare con il Comune di Roma per denunciare le buche di piazza Venezia, abbiamo provato ad inserire la segnalazione sul sistema unico: si accede con le credenziali, si sceglie la tipologia di criticità, si indica la posizione esatta e si invia la segnalazione. Qualche istante per capire cosa succede e poi la prova: non succede niente. Arriva un pannello scorrevole a strisce rosso sotto cui si legge Che cosa vuoi segnalare?. Intanto, nella stessa pagina ma più in basso, il tasto invia segnalazione è inutilizzabile. Spento.Sembra che la pagina non risponda più. Ed è rimasta così per due ore, fino a quando è stata chiusa manualmente, con un click del mouse. Forse è stato solo un caso.E allora ci abbiamo riprovato: subito dopo il nuovo accesso al sito, abbiamo provato a segnalare i marciapiedi dissestati del quartiere Talenti: basta indicare la strada sulla mappa. Anche perché non è possibile per ora cercare la strada scrivendone il nome: serve un po' di pazienza per indicarla direttamente sulla mappa. Ma anche in questo caso la segnalazione si blocca, riparte la barra scorrevole rossa e tutto resta fermo: anche il tasto di invio segnalazione. E così via per tanti altri casi, tutti caduti nel vuoto. E allora il cittadino con senso civico, impegnato a denunciare in prima linea una buca, una voragine, una sosta selvaggia ma anche una panchina o una fioriera da sostituire con tanto di foto o video, si sente perduto.Pensa che forse, nonostante il sito non dia riscontri immediati, la segnalazione sia stata comunque recepita. Purtroppo non è così: sul sito è possibile anche consultare la pagina le mie segnalazioni per vedere a che punto sono sfogliando le voci registrata, in lavorazione e chiusa. Vicino ad ognuna di queste appare il numero zero. Nulla di fatto. Ci riproveremo domani. Chissà allora se, tra le segnalazioni, è possibile anche denunciare il non funzionamento del sistema unico.riproduzione riservata ®