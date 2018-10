Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoUn pranzo da record, con 700 persone sedute a tavola. Con una tavolata di 270 metri, lungo via della Conciliazione: domani il Municipio 1 invita a pranzo centinaia di persone con l'organizzazione di Focsiv Volontari nel mondo e grazie all'aiuto di associazioni di volontariato e artisti da tutta Roma. Il menù è semplice: un piatto di pasta al sugo, pane e frutta. Acli e Coldiretti offrono pane e frutta, mentre la pasta è prodotta dalla cooperativa sociale Danny Kaye, in cui lavorano anche migranti.Un'iniziativa che, per la prima volta, con l'aiuto di 200 volontari apparecchia su via Conciliazione nel tratto compreso tra via Traspontina e via Rusticucci, dove sarà imbandita la Tavolata romana senza Muri: un pranzo frugale, offerto dalle organizzazioni. E domani per turisti e pellegrini lo spettacolo è assicurato. «Condividiamo un pensiero comune spiega la presidente del Municipio 1, Sabrina Alfonsi - che Roma da 2700 anni integra, include, mescola culture, tradizioni, lingue, storie e cibi nessuno escluso. Noi, all'insegna della solidarietà, deciso di fare un gesto altamente simbolico, come quello di condividere il cibo».La Tavolata romana è ispirata a quella realizzata dall'Associazione Kamba a Milano lo scorso giugno e si realizza in concomitanza con Europa senza Muri, la due giorni prevista tra oggi e domani a Milano.riproduzione riservata ®