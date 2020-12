Lorena Loiacono

Un Natale al lavoro, per la Capitale, dove andranno avanti i cantieri sulle strade durante tutto il periodo festivo. Il motivo? Portare a termine gli interventi necessari alla città e andare incontro alle imprese che, proprio con quei lavori, stanno rimettendo in moto le loro attività. Si tratta di una novità, quella di far andare avanti i lavori durante le feste, mai accaduta prima. Di norma infatti non sarebbe possibile: un atto sindacale risalente al 1983, da sempre rispettato, impone uno stop ai cantieri ogni anno in occasione del periodo natalizio.

Quest'anno non sarà così perché la sindaca Raggi ha firmato un'ordinanza ad hoc che sospende il vecchio atto fino al 7 gennaio. In poche parole: i lavori vanno avanti, nell'interesse di tutti. Sia degli operatori del settore, rimasti fermi per troppo tempo, sia per le opere che sulle strade di Roma sono decisamente necessarie tra buche e avvallamenti. Basta vedere gli effetti della pioggia delle ultime ore. E allora i cantieri vanno avanti dalle strade del Centro, intorno a piazza Venezia e via IV Novembre con i lavori tra via Battisti e largo Magnanapoli, per proseguire nelle strade limitrofe a viale Marconi con il rifacimento dell'asfalto e in zona san Giovanni, oltre alle aree della Tiburtina, da Centocelle a via Casilina.

A giorni, tempo permettendo, dovrebbe iniziare il rifacimento di via Borghesiana e poi, a seguire, le manutenzioni straordinarie su via Trionfale, viale Togliatti da via Prenestina a via delle Robinie e nell'area via Baldo degli Ubaldi e via Angelo Emo. «In questo momento difficile a causa del Covid-19 ha spiegato la sindaca Raggi, dopo aver firmato l'ordinanza transitoria - la prosecuzione dei lavori, nel rispetto delle procedure di sicurezza, è un segnale forte soprattutto per le imprese duramente colpite dalla pandemia e per la futura ripartenza di questo settore».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 05:01

