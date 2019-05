Lorena Loiacono

Un maggio da brivido, il più freddo della storia: tra pioggia e temperature in picchiata, a Roma la primavera ancora non si è vista. Anzi, sembra decisamente lontana a venire. Una stagione anomala, di quelle che si faranno ricordare negli annali visto che le prime due decadi del mese hanno registrato un netto segno negativo sulla colonnina di mercurio, di quelli da record. Non è un caso infatti che febbri e raffreddori continuino a prolungare i malanni di stagione come fosse un infinito colpo di coda dell'inverno.

E la pioggia che ogni due giorni allaga la città, fa il resto. «Siamo sotto la media di parecchi gradi - spiega Franca Mangianti, per 40 anni a capo dell'Osservatorio meteorologico di piazza del Collegio Romano - in questo periodo di maggio, infatti, dovremmo avere 124 gradi di massima e 14 di minima. Siamo invece sui 18 gradi di massima e 8-9 di minima». Vale a dire 6 gradi sotto la media, di giorno e di notte.

«Non solo - continua la Signora del meteo - nei primi 20 giorni di maggio abbiamo avuto anche giornate con ben 8 gradi sotto la media. Significa che, se la situazione dovesse restare così, potremmo avere il mese di maggio più freddo della storia. Il più freddo degli ultimi 237 anni, cioè da quando l'Osservatorio registra l'andamento delle temperature». Intanto anche la pioggia continuerà a tenere banco almeno per l'intera settimana con un'instabilità che nelle ultime ore sta mettendo a dura prova i romani con rovesci intensi e poi schiarite. Insufficienti per andar a favore dell'agricoltura, a secco nei mesi di gennaio e febbraio, ma abbastanza forti da mandare in tilt la circolazione della Capitale tra allagamenti e voragini che si aprono in strada. Per quanto riguarda la pioggia infatti, nella settimana dal 9 al 16 maggio, sono caduti 40 mm di acqua: il maggio più piovoso risale al 1953 quando ne caddero oltre 187, difficile quindi che il mese si attesti tra i più bagnati.

Ma un punto a suo favore, per ora, questo maggio instabile sembra averlo messo a segno: i pollini in circolazione sono meno aggressivi del solito. Il freddo e la pioggia infatti hanno provocato molti starnuti da raffreddamento ma ne hanno evitati tanti da allergie.

