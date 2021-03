Lorena Loiacono

Un confine sottilissimo, quello che oggi nel Lazio separa la zona arancione da quella rossa. Da lunedì infatti la Regione, oggi gialla, potrebbe fare un balzo in avanti, nell'emergenza, se non addirittura un doppio salto catapultandosi direttamente nel livello più critico, quello rosso. Si deciderà oggi in base agli ultimi dati. Ma intanto la possibilità del lockdown è concreta.

SOS UNITÀ DI CRISI A far alzare bruscamente l'allerta sono stati proprio i numeri dei contagi negli ultimi giorni: «Sono in aumento e raggiungono i livelli di due mesi fa ha sottolineato ieri l'Unità di crisi Covid 19 - con un trend di crescita rispetto alle due settimane precedenti. Lo scenario è previsto in netto peggioramento, bisogna mantenere altissimo il livello di guardia. La priorità è quella di interrompere ora la catena di trasmissione». Massima attenzione in queste ore ai ricoveri nelle terapie intensive, l'obiettivo è non mandare in sofferenza un reparto tanto delicato.

NUMERI IN CRESCITA Nel Lazio ieri si sono registrati 1.800 casi positivi, 146 in più nelle ultime 24 ore, 800 solo a Roma. Aumentano i casi e i ricoveri e sale l'indice di allerta: «Il valore RT - ha spiegato l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato - è a 1.3, la zona rossa è possibile per il superamento del valore 1.25, anche se l'incidenza è sotto soglia e anche i tassi di occupazione dei posti letto sono entro la soglia di allerta».

SCUOLA IN DAD? In base all'ultimo Dpcm, in zona rossa tutte le scuole restano chiuse e la didattica si sposta online mentre in zona arancione chiudono, su decisione della Regione, dove si superano i 250 contagi per 100mila abitanti. E' già accaduto per Frosinone, ad esempio, il rischio su Roma si sta alzando.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA