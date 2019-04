Lorena Loiacono

Un boato terribile e poi il panico, ieri mattina in una scuola materna di Monteverde dove si è sfiorata la tragedia perché è crollato il tetto e, solo per una fortuita coincidenza, non c'è stato alcun ferito: era l'ora di pranzo e tutti i bambini erano a mensa. Immediata l'evacuazione dell'asilo da parte dei vigili del fuoco. Nel panico generale, perché quel rumore fortissimo è stato avvertito anche dall'esterno e fortunatamente proveniva da un'aula in quel momento vuota, dove è crollato il soffitto perché alcuni operai in questi giorni stanno effettuando lavori di ristrutturazione sul solaio.

È accaduto nella scuola dell'infanzia Margherita Hack di largo Girolami, in zona Monteverde nel XII municipio. Tanto spavento, quindi, soprattutto tra i genitori dei bambini dai 3 ai 6 anni, allertati da un tam tam nelle chat telefoniche. In pochi minuti, infatti, la notizia del crollo ha raggiunto tutto il quartiere mettendo in allerta molte famiglie. Tutto è tornato alla calma quando la scuola ha rassicurato le mamme e i papà sul fatto che non c'era stato nessun ferito, anche perché tutti i bambini e il personale scolastico in quel momento erano a pranzo, quindi nei locali della mensa.

Il cedimento del soffitto è stato provocato dai lavori che si stanno svolgendo sul tetto: il crollo dei laterizi, che ha portato giù una porzione di soffitto e vari pezzi di intonaco, è dovuto proprio agli interventi di ristrutturazione sul solaio dove erano state accertate diverse infiltrazioni nelle scorse settimane. Un problema dovuto probabilmente a una guaina da sistemare. Ora il danno è decisamente più importante. Subito dopo il crollo, infatti, la scuola è stata evacuata e l'aula è stata dichiarata inagibile. Restano i dubbi, tra le famiglie, sul corretto svolgimento dei lavori che, forse, si sarebbero potuti svolgere in un orario in cui l'asilo era vuoto e non quando erano presenti tutti i piccoli.

Oltre alla necessità di effettuare una seria manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per non arrivare poi alle solite emergenze. Anche perché i danni, molto spesso, riguardano i solai. Basterebbe tenere d'occhio i tetti. «Il crollo del soffitto ha commentato il consigliere e capogruppo della Lega al Municipio XII, Giovanni Picone - è l'ennesimo segnale di allarme che deve spingere l'amministrazione capitolina a porre in essere un piano straordinario di manutenzione delle scuole nel prioritario interesse della sicurezza dei bambini».

