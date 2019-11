Lorena Loiacono

Un blitz in piena regola alla volta della Pisana, con la Sindaca Raggi in prima linea. Tutto rigorosamente postato online, sui social. Ma la replica della Regione non si fa attendere, ieri Zingaretti ha firmato l'ordinanza con cui chiede al Campidoglio di indicare il sito nell'arco di 19 giorni. Ieri mattina la sindaca di Roma, con tanto di fascia tricolore, è arrivata a sorpresa nel vialone del Consiglio regionale alla Pisana per chiarire una volta per tutte la sua posizione riguardo alla discarica. Dietro di lei a mo' di corteo c'erano tutti i presidenti di municipio di formazione grillina, con fascia giallorossa. «Siamo qui per dire no ad ogni nuova discarica nel comune di Roma perché i cittadini hanno già sopportato per 60 anni Malagrotta».

Il tema, ovviamente, è sempre la raccolta dei rifiuti e quel tira e molla infinito tra Campidoglio e Regione per trovare un nuovo sito e che non arriva mai ad una soluzione. Una situazione esplosiva, degenerata con lo stop della discarica di Colleferro a seguito di un disgraziato incidente in cui ha perso la vita un uomo. Il sito di Colleferro, chiuso per consentire i rilievi in merito all'incidente, non può comunque rappresentare la soluzione per Roma visto che, a prescindere dalla chiusura temporanea, dovrà chiudere i battenti definitivamente a partire dal 1 gennaio prossimo. La sindaca ieri ha insistito sulla possibilità di usare la discarica Colleferro ma un tentativo è stato già fatto dall'Ama che, immediatamente, ha ricevuto risposta negativa dal sindaco di Colleferro. Ora però serve una soluzione. E il tempo stringe pena il commissariamento.

L'ordinanza firmata da Zingaretti prevede infatti che il Campidoglio formi una struttura tecnica con 3 rappresentanti provenienti da Regione Lazio, Città Metropolitana e Capitale che entro 5 giorni predisponga un documento con note tecniche per individuare uno o più siti sul territorio di Roma Capitale, da destinare a operazione di smaltimento per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani. Poi, entro i successivi 7 giorni dovranno essere individuati i siti. A quel punto partirà la settimana conclusiva in cui il Campidoglio dovrà rendere operativi gli impianti. Ma non sarà facile trovare aree disposte ad accogliere i rifiuti: a Civitavecchia ad esempio va avanti la protesta contro l'arrivo dei rifiuti di Roma tanto che i vigili urbani stanno multando i mezzi pesanti carichi di spazzatura, diretti nella discarica privata di Fosso di Crepacuore.

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

