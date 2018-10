Lorena Loiacono Un blitz improvviso, quasi una carica, e in un attimo il Mamiani

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoUn blitz improvviso, quasi una carica, e in un attimo il Mamiani si ritrova occupato. Ieri lo storico liceo di viale delle Milizie ha aperto l'autunno caldo delle proteste studentesche. Erano anni che la scuola di Prati non si lanciava in una mobilitazione così forte. Ma quest'anno è diverso, si è creata una rete di licei pronti a portare avanti una protesta comune. Il primo a rompere il ghiaccio è stato, quindi, il Mamiani: ieri pomeriggio alle 16.15, proprio mentre il collettivo organizzato da tempo sembrava essere finito, un gruppo di ragazzi riunitisi dietro l'angolo è corso verso il cancello, è entrato con striscioni e fumogeni rossi e, in pochi attimi, i ragazzi hanno preso possesso della scuola.Pochi minuti e i tre cancelli sulla strada sono stati blindati con altrettante catene mentre uno striscione rosso, sul cancello centrale, recitava Mamiani occupato e poco più in là, sul muro di cinta, un altro strisicone specificava mai con Salvini. Le rivendicazioni del collettivo sono state affisse fuori dalle grate su di un foglio: «Non siamo contro i docenti né contro la preside assicurano ma contro il razzismo, maggiori poteri alle forze dell'ordine, gli sgomberi, un sistema di assistenzialismo che non cancella la povertà. Ci sentiamo abbandonati anche dalla sinistra». E l'affondo, quindi, è politico: i ragazzi del Mamiani annunciano anche la stesura di «un manifesto comune con le altre scuole romane: siamo orfani di un sogno e siamo pronti a costruirlo».Immediato l'arrivo delle forze dell'ordine, verso le 16.30 infatti 4 agenti in borghese sono arrivati a piedi davanti alla scuola per chiedere come stessero andando le cose. Intanto, tutto intorno, i ragazzi fremevano: «Dormi qui stasera? Copriti che fa freddo», rideva qualcuno mentre c'era chi si preoccupava del computer di una prof, rimasto chiuso dentro. E un papà, giunto qualche minuto prima del blitz prevedendo un gesto simile, spiegava: «Se c'è un momento per protestare è proprio questo. Fermo restando che nessuno deve farsi male ne provocare danni». A rischio quindi la due giorni prevista tra venerdì e sabato con i laboratori di cittadinanza alla presenza della senatrice a vita Liliana Segre per una lectio magistralis sulle leggi razziali.riproduzione riservata ®