Lorena Loiacono

Un altro schiaffo alla Capitale. L'ennesimo. Il Parlamento boccia i fondi per la Metro C e i poteri speciali per Roma. A decretare lo stop ai fondi è stata la Commissione Bilancio alla Camera che ha respinto gli emendamenti alla manovra finanziaria che avrebbero garantito le risorse per 10 milioni di euro per la realizzazione delle tratte T2, T1 e C2, quindi Venezia-Clodio, Clodio-Farnesina e Farnesina-Grottarossa, l'accesso diretto ai fondi statali da parte di Roma Capitale, come richiesto nell'emendamento firmato dai grillini Flati, Silvestri, Baldino, Tuzi, Daga, Vignaroli e Bella e l'emendamento presentato da otto esponenti di Fratelli d'Italia, tra cui Giorgia Meloni, per l'istituzione presso il Mef di un fondo da 1 miliardo di euro l'anno, a partire dal 2021, per la realizzazione degli obiettivi previsti da Roma Capitale.

E così Roma non avrà i poteri speciali, come richiesto più volte anche dalla sindaca Raggi che appare sempre più isolata dal Movimento che siede in Parlamento. E non avrà l'ampliamento della Metro C, che oggi corre da Pantano a San Giovanni: in questa fase si sta già lavorando ai circa 3 km in costruzione tra San Giovanni e Colosseo. Ma senza nuovi finanziamenti si rischia di non vedere mai la realizzazione di tutto il tratto verso via Cassia. Si tratta di 15 km di linea ancora da cantierizzare, che porterebbero la Metro C a 37 km di lunghezza servendo aree come lo Stadio Olimpico e tutte le zone al ridosso della via Cassia.

«Niente poteri speciali per Roma, niente soldi, niente completamento della metro C. Il Governo - sottolinea Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco - non approvando gli emendamenti alla legge di Bilancio, abbandona la città lasciandola senza risorse». Anche per FdI «si tratta di uno schiaffo a Roma dove i trasporti sono sempre più nel caos». L'unico via libera arrivato dalla Commissione Bilancio riguarda l'istituzione di un tavolo per il Giubileo del 2025.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 05:01

