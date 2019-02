Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoTutti pazzi per il liceo, scelto da oltre uno studente su due: per il Classico continua l'escalation di preferenze, per i Professionali invece è crisi. Si sono chiuse ieri le iscrizioni per il prossimo anno scolastico: il 55,4% degli studenti a settembre frequenterà una classe di indirizzo liceale (+0,1%), così come ritorna la voglia di Classico (6,8% rispetto al 6,7% dell'anno scorso). Lo Scientifico invece, nonostante un -0,15%, si conferma in testa alle preferenze con il 25,5% di iscrizioni: l'indirizzo tradizionale passa dal 15,6% dello scorso anno al 15,4%, mentre cresce l'opzione Scienze Applicate dall'8,2% all'8,4%. In perdita anche l'opzione Sportivo.Restano stabili al 9,3% le preferenze per il Linguistico e allo 0,5% quelle per il liceo Europeo/Internazionale. In crescita il liceo delle Scienze Umane, scelto dall'8,3% dei ragazzi rispetto all'8,2% dell'anno scorso, e i Licei Musicali e Coreutici, passati dallo 0,9% degli ultimi tre anni all'1%. In leggero calo invece l'Artistico (dal 4,1% al 4%). Per quanto riguarda gli istituti Tecnici si registra un aumento di iscrizioni dal 30,7% al 31%: il settore Economico è stabile all'11,4%; il Tecnologico sale dal 19,3% al 19,6%, confermandosi al top nelle preferenze, Gli istituti Professionali invece (scelti dal 13,6% degli studenti) registrano un lieve calo rispetto al 14% del 2018/2019, dato già più basso rispetto al passato. Anche quest'anno il Lazio si conferma la regione con la maggiore percentuale di iscritti ai Licei, con il 68,6% di preferenze. Seguono l'Abruzzo, la Campania, la Sardegna, l'Umbria e la Sicilia. Il Veneto invece è la regione con meno ragazzi che scelgono gli indirizzi liceali, pari al 45,7% del totale, ma è la prima nella scelta degli istituti Tecnici con il 40% di preferenze. Nei tecnici seguono Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Per gli istituti Professionali, invece, la regione con la più alta percentuale di iscritti è la Basilicata con il 16,8%, seguita da Campania ed Emilia Romagna. Peggiorano anche i rapporti tra le famiglie italiane e le iscrizioni online: solo il 69,11% infatti è riuscito a presentare l'iscrizione on line in autonomia, a casa senza chiedere aiuto alle segreterie scolastiche. Lo scorso si era arrivati al rispetto al 71,8%.riproduzione riservata ®