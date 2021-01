Lorena Loiacono

Tutti appassionati di matematica e greco, i ragazzi di Roma, mentre i piccoli scelgono di restare a scuola tutto il pomeriggio. I dati del Lazio spiccano infatti in tutta Italia con i record di preferenze per i percorsi liceali e per il tempo pieno: è quanto emerge dalle scelte fatte dalle famiglie per le iscrizioni all'anno scolastico 2021-2022.

ALLE ELEMENTARI 8 ORE AL GIORNO Senza dubbio a Roma le famiglie preferiscono il tempo pieno: una scelta fatta per oltre il 64% dei bambini che a settembre andranno in prima elementare, contro una media nazionale del 46%. Qual è il motivo? «Diamo un servizio alle famiglie tenendo i bambini a scuola soprattutto in quartieri che non offrono molto spiega Valeria Sentili, preside dell'Istituto Morvillo di Tor Bella Monaca con corsi di bilinguismo, teatro, lettura, coding e ceramica».

TUTTI AL LICEO Più di 7 ragazzi di terza media su 10 hanno scelto un percorso liceale per le superiori, contro una media nazionale del 57,8%. Gli indirizzi favoriti sono lo scientifico con il 22,4% di preferenze e il classico con il 10,3%, che si conferma un indirizzo molto capitolino rispetto alla media nazionale del 6,5%.

ISTITUTI SOTTO LA MEDIA Restano invece ben al di sotto della media di gradimento gli istituti tecnici, scelti dal 21,4% dei romani contro il dato nazionale del 30,3%, e i professionali fermi addirittura al 7,4% contro l'11,9% della quota nazionale.

ORIENTAMENTO BOCCIATO Il boom dei licei, a discapito dei tecnici e professionali, non è necessariamente una buona notizia: «C'è ancora quel pregiudizio che vede nei licei le scuole migliori spiega Cristina Costarelli, preside del liceo Newton quando invece i tecnici e professionali offrono sbocchi lavorativi molto interessanti. Purtroppo il problema è nel mancato orientamento: anche i genitori dovrebbero essere maggiormente coinvolti, per non influenzare le scelte dei figli».

27 Gennaio 2021

