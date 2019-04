Lorena Loiacono

Tutti ad un unico tavolo per dare una scossa a una città ferma, immobile. Uno scossone forte per evitare che Roma si fermi per sempre, nell'indifferenza di chi l'amministra da anni, anzi da decenni.

Il grido di dolore, a metà tra un'aspra polemica e un accorato sos, arriva dalle 7 principali associazioni imprenditoriali che lavorano su Roma, tutte sedute allo stesso tavolo: Acer, Coldiretti e Confesercenti, Unindustria, Cna, Federlazio e Confcommercio Roma. Tutti con un unico obiettivo: «Facciamo ripartire questa città, è l'ultima chiamata e siamo disposti anche a protestare in piazza». E così i 7 rappresentanti di categoria, che rappresentano l'80% delle imprese romane e il 70% del Pil della Capitale, hanno messo uno in fila all'altro i grandi mali della città. Parlando da imprenditori ma anche da cittadini. «Roma è una città ferma - spiega Tortoriello, Unindustria - produce il 9% di Pil, mentre le altre capitali europee si attestano attorno al 20 per cento».

Di cosa soffre Roma? Rifiuti in strada, marciapiedi e asfalto a brandelli, ambulanti che occupano le vie e trascuratezza di parchi e giardini. Progetti fermi o in forte rilento come quelli sulla via Tiburtina e sulla Laurentina, e il trasporto pubblico che fa acqua da tutte le parti, a cominciare dalle tre stazioni ferme della linea A della metro, Repubblica, Barberini e Spagna. Tutti problemi che i romani conoscono bene, e non solo loro. I disagi sono infatti sotto gli occhi di tutti: dei turisti in visita a Roma e dei due milioni di pendolari che ogni giorno raggiungono la Capitale per lavorare. Gli imprenditori chiedono alla Raggi un vero cambio di rotta: «È l'ultima chiamata spiegano in un documento unitario - la città è allo stremo: ha bisogno di una strategia complessiva di rilancio da qui a 20 anni. Vogliamo costruire un piano strategico entro il prossimo autunno, in un grande forum internazionale, per ridare a Roma il ruolo che le spetta. Serve un confronto con le istituzioni per dare alla Capitale nuovi e rafforzati poteri».

A breve giro comunque verranno affrontati i problemi strettamente legati al territorio come l'estensione della zona a traffico limitato del Centro fino alle 20: su questo punto la battaglia è aperta. Soprattutto ora che il Centro è irraggiungibile anche in metro: venerdì verrà presentata una raccolta di firme per limitare la Ztl alle 18. Altrimenti per i negozi e tutte le attività del Centro sarà un incubo.

