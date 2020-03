Lorena Loiacono

Tutti a casa, niente lezione. La Scuola si ferma per l'allerta Coronavirus, così come le Università: si torna in aula il 16 marzo prossimo. A meno che la situazione non peggiori, altrimenti c'è sempre la possibilità che la chiusura venga prorogata. Ad annunciare lo stop delle lezioni ieri, dopo ore di fuoco a causa di una fuga di notizie che ha mandato in tilt le chat infuocate delle mamme, è stata la ministra all'Istruzione Lucia Azzolina che, al fianco del premier Conte, ha assicurato: «So che è una decisione di impatto. Mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti». L'impatto, in effetti, c'è stato. La notizia ha spiazzato migliaia di famiglie e docenti, presi alla sprovvista.

Tramite il sito online del Miur sono stati avviati i webinar di formazione per la didattica a distanza, realizzati in collaborazione con l'Indire. Le scuole interessate possono accedere a strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi con istituti scolastici che hanno esperienze avanzate di didattica digitale.

Sarà proprio questo il banco di prova per la scuola italiana: portare avanti una didattica online, tra criticità legate alla mancanza di dispositivi per tutti e di connessione in tutte le aree del Paese. Sul fronte universitario ci saranno meno problemi: le attività online sono già partite lunedì negli atenei del Nord chiusi, con tanto di discussione di laurea online.

La vice ministra dell'Economia Laura Castelli ha aggiunto: «Siamo consapevoli dell'impatto che una misura come la chiusura delle scuole potrà avere sui nuclei familiari e sul Paese, per questo ci stiamo muovendo con la massima celerità e determinazione a tutela dei lavoratori pubblici e privati. È in fase di definizione una norma che prevede la possibilità per uno dei genitori, in caso di chiusura delle scuole, di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni. Ne ho già parlato con il Ministro Roberto Gualtieri e gli altri ministri competenti: faremo tutto quello che è necessario per venire incontro ai bisogni dei cittadini e delle famiglie e per ridurre al massimo i disagi».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA