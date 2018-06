Lorena Loiacono Tupassi va in soffitta, per la carta di identità elettronica

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoTupassi va in soffitta, per la carta di identità elettronica arriva in Campidoglio l'Agenda Cie direttamente dal ministero dell'interno. Ma la procedura sarà online e non tutti i romani sono pronti ad utilizzare internet. Dal 1 luglio, infatti, per prenotare la carta di identità elettronica non si dovrà più prendere appuntamento tramite il sistema saltafila Tupassi, che dal primo giorno della sua attivazione è stato contestato per le lunghissime liste d'attesa, ma sarà necessario utilizzare la piattaforma online del Governo, Agenda Cie. E la differenza ci sarà.Soprattutto nella modalità di accesso visto che per prendere l'appuntamento con Tupassi era possibile anche recarsi nell'ufficio municipale di appartenenza e prenotare mentre AgendaCie è accessibile solo online. L'appuntamento infatti può essere prenotato esclusivamente al pc. Ma sono tante le persone che non hanno un dispositivo in casa o, come ad esempio nel caso di molti anziani, semplicemente non lo sanno utilizzare. E così alla lista d'attesa interminabile per avere una carta di identità si aggiungono ora i problemi legati all'accessibilità del servizio. Per limitare i disagi, sarà possibile chiedere aiuto agli operatori presenti nei punti Roma Facile e negli Uffici relazioni con il pubblico. Ma a chiedere aiuto potrebbero essere in tanti, non solo quelli che non dispongono di un computer o dell'accesso ad internet, perché anche la procedura potrebbe creare non pochi problemi: prima infatti bisogna registrarsi ad AgenziaCie inserendo i dati anagrafici e il codice fiscale, utilizzando una lunga password in cui inserire lettere minuscole, maiuscole e numeri.A quel punto si sceglie la prima data disponibile per recarsi in municipio a rinnovare il documento di identità. Alla fine l'utente avrà una ricevuta in formato digitale, da stampare e portare il giorno dell'appuntamento. A casa quindi bisogna avere anche una stampante, non solo il pc, oppure bisogna immaginare che un anziano utente possa salvare il foglio su un dispositivo digitale portatile e recarsi a stamparlo in un negozio vicino casa. Potrebbe rivelarsi tutto troppo complicato, in barba alla semplificazione. Il TuPassi resterà attivo fino al 30 giugno e le prenotazioni già fissate resteranno ovviamente valide.riproduzione riservata ®