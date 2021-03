Lorena Loiacono

Troppi professori in quarantena, la scuola chiude per Covid. Accade al liceo Aristofane di Val Melaina dove decine di docenti devono restare in casa in isolamento fiduciario e così le attività della scuola devono fermarsi: tutti in didattica a distanza fino al 20 marzo prossimo. L'istituto infatti, per le troppe assenze degli insegnanti, non può garantire le lezioni in classe e neanche la vigilanza in presenza.

E così si chiude. Il problema delle assenze in cattedra non deriva solo dalle quarantene: anche la campagna vaccinale si sta facendo sentire. Nel Lazio sono stati già vaccinati 55mila tra docenti e personale scolastico e per molti di loro è stato necessario assentarsi sia il giorno della somministrazione della dose sia uno o due giorni successivi per gli effetti collaterali. Una situazione inevitabile a cui però non si riesce a fare fronte visto che, quest'anno, è diventato impossibile trovare un supplente. Ma non è l'unico caso in cui una scuola viene messa in difficoltà dai contagi: la Alonzi di Garbatella è stata chiusa per 20 giorni, in quel caso il Covid aveva raggiunto i bambini della materna e della elementare.

Stessa età nei contagi del plesso Pistelli, in zona Prati, dell'istituto comprensivo Claudio Abbado: la scuola è chiusa e deve partire uno screening a tappeto, con tamponi molecolari su 1200 persone, tra bambini, docenti e bidelli, per poter poi programmare la riapertura con la Asl Rm 1.

E sono a casa, alle prese con le lezioni online, anche i ragazzi di due istituti alberghieri: l'Amerigo Vespucci in via Cipriano Facchinetti, a Casal Bruciato sulla Tiburtina, e il Domizia Lucilla di Monte Mario. Nei giorni passati sono state numerose le chiusure nelle scuole: dall'istituto comprensivo Sinopoli alla Donatello del Villaggio Prenestino, fino al Cerboni dell'Ic Rosetta Rossi.

