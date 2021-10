Lorena Loiacono

Troppi disagi: i due ingressi a scuola, uno alle 8 e uno alle 9.40, non piacciono proprio a nessuno. Neanche ai presidi che, dopo le proteste degli studenti degli ultimi giorni, assicurano: «Hanno ragione: orari assurdi e troppi disagi». E gli istituti superiori fanno appello all'ufficio scolastico regionale per ottenere la deroga sugli orari scaglionati. A un mese esatto dalla prima campanella, infatti, la situazione di malcontento è chiara: entrare alle 9.40 provoca un ritardo sull'intera giornata con studenti che escono da scuola alle 16 per arrivare a casa tra le 16.30 e le 17. I ragazzi saltano le attività sportive, ma anche quelle ricreative e culturali e non riescono nemmeno a riallacciare quella socialità andata perduta con la pandemia.

«È necessario permettere alle scuole una differenziazione degli orari in base alle singole realtà spiega Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi di Roma - ci sono istituti di quartiere dove i ragazzi vanno a scuola a piedi, in bici o con il motorino. Imporre orari standard, uguali per tutte le scuole, va contro il benessere psicofisico dello studente: sia per la stanchezza sia perché, una volta a casa, non riesce a studiare. Gli orari così scaglionati vanno incontro ai problemi del trasporto pubblico, che a Roma non ha mai funzionato in maniera accettabile, ma incidono pesantemente solo sulla scuola».

Gli istituti per ora possono chiedere la deroga su questi orari così scanditi e complicati ed è il caso del liceo Avogadro, che ha 1190 studenti su tre sedi tra via Brenta, via Novara e via Cirenaica, dove gli studenti sono in protesta da giorni: «A settembre abbiamo avviato un sondaggio tra i ragazzi spiega la preside Katia Tedeschi ed è emerso che solo il 17% usa il trasporto pubblico per venire a scuola. Quindi, in realtà, i nostri studenti non andrebbero ad affollare i bus. Fino al 9 novembre avremo l'orario provvisorio con gli scaglionamenti e l'alternanza delle classi da una settimana e l'altra, per procedere con l'orario definitivo aspettiamo la risposta dell'ufficio scolastico alla richiesta della deroga. A scuola abbiamo un mobility manager e una commissione per l'orario che lavora proprio per trovare soluzioni che vadano bene per tutti».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA