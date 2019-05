Lorena Loiacono

Troppa pioggia, il Tevere torna a far paura ed è allerta: le banchine sono off limits per motivi di sicurezza. Accessi sbarrati e occhi puntati sul livello dell'acqua: un mese di maggio così piovoso rischia di mandare in tilt il Centro di Roma. Il maltempo che ha investito la Capitale e tutto il Centro Italia, come Umbria e Alto Lazio, ha provocato infatti un preoccupante innalzamento delle acque del fiume che sta mettendo in allerta la Protezione Civile di Roma Capitale: un'allerta che non si ferma visto che, stando alle previsioni meteo, i rovesci andranno avanti nelle prossime 36 ore con il rischio che proseguano fino a venerdì. Ieri infatti l'idrometro di Ripetta registrava un aumento del livello dell'acqua fino a 6.45 metri e così il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile ha chiesto la chiusura precauzionale delle banchine di accesso agli argini.

Una misura precauzionale per mettere in sicurezza gli argini ed evitare che alloggi di fortuna, come ce ne sono tanti lungo il Tevere, si trasformino in trappole mortali. Per le prossime ore la situazione non migliorerà: l'allerta della protezione civile regionale parla infatti di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, e i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, anche con grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.

Il Tevere resta quindi blindato. Non solo, è stato richiesto anche uno stop si sono dovuti fermare anche i lavori per l'allestimento dei due eventi per l'estate romana sulle banchine del Tevere, già avviati uno all'altezza di Ponte Sisto a Trastevere e l'altro all'altezza di Castel Sant'Angelo. Per ora Roma resta con il fiato sospeso, di fronte ad un allarme che nel mese di maggio lascia tutti senza parole.

Visto che l'emergenza si ripete da giorni: già la settimana scorsa, il 21 maggio, gli argini erano stati chiusi per motivi di sicurezza visto che l'acqua aveva raggiunto i 6,90 metri di altezza iniziando. Accorre le banchine. L'allarme in quel caso è rientrato nel giro di una notte. Questa volta rischia di durare più a lungo, visto che la pioggia continuerà ad ingrossare il fiume. I tecnici della protezione civile, sia comunale sia regionale, continueranno quindi a tenere sotto costante osservazione i livelli e l'andamento delle acque per capire come si evolverà la situazione. Fondamentali saranno le prossime 36 ore.

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

