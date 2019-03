Lorena Loiacono

Tre figli piccoli, divisi in tre scuole diverse distanti km una dall'altra, e neanche mezz'ora di tempo la mattina per accompagnarli in classe tutti e tre. E' evidente che, chi ha preparato i bandi di iscrizione per le scuole comunali, non ha considerato che cosa significa muoversi nel traffico di Roma alle 8 del mattino per non far tardi a scuola. E poi al lavoro.

Sarebbe bastato infatti prevedere nel bando la possibilità di iscrivere un figlio nello stesso istituto frequentato dall'altro figlio. In genere, in queste situazioni, con un fratello o una sorella già presente a scuola si ottiene un punteggio più alto per entrare. Ma così non è. Non per il Comune di Roma. Accade infatti che una mamma lavoratrice, con tre figli, a settembre si vedrà divisa tra un asilo nido, una scuola comunale dell'infanzia e una prima elementare: tre plessi diversi, a distanza di km di traffico.

Come è possibile? «Ho presentato domanda di iscrizione per il mio secondo figlio nella scuola dell'infanzia Grilli spiega Serena Zancla, mamma di 3 figli visto che si trova nello stesso plesso della scuola elementare dove andrà il mio primogenito a settembre. Ma non lo hanno preso, anche perché non ho avuto un punteggio in più nonostante ci sia nello stesso plesso anche l'altro figlio. Il motivo? Il primogenito andrà in prima elementare, per avere più punti sarebbe dovuto andare in seconda. È assurdo, farò ricorso ma dal Campidoglio mi hanno già risposto che la mia osservazione verrà presa in considerazione per migliorare il prossimo bando. Ma per me sarà troppo tardi. È il secondo anno che mi dividono i figli in diverse strutture».

Ma perché, per il Dipartimento servizi educativi e scolastici, è così rilevante la classe di frequenza del fratello? Per una sorta di vuoto normativo: secondo il bando, in base ai punti 14a e 14b, ottiene più punteggio per entrare all'asilo un bambino che ha nello stesso plesso un fratello che frequenta e frequenterà la scuola dell'infanzia o la scuola elementare. Quindi, un fratello che passa dall'infanzia alla prima elementare non è previsto, come se non esistesse. Perché non c'è certezza che il bambino poi a settembre frequenterà davvero la prima elementare in quel plesso.

Un incartamento tutto burocratico. Ma nella situazione di Serena ci sono tante altre mamme, faranno tutte ricorso ovviamente. Contro una burocrazia troppo distante dalla quotidianità delle famiglie romane.

