Lorena LoiaconoTempo pieno obbligatorio o, meglio, un diritto da garantire a tutti. E' l'obiettivo della scuola ma deve fare i conti con una Manovra di bilancio piena di legacci economici. Ma l'estensione del tempo pieno è uno dei temi presenti sia negli emendamenti del M5S sia nelle richieste dei responsabili scuola della Lega. E' stata infatti approvata dalla Commissione cultura della Camera la proposta, a prima firma Maria Marzana dei 5Stelle, di unaa graduale copertura del tempo pieno in tutte le scuole elementari da Nord a Sud.Il testo dovrà poi arrivare al vaglio della commissione Bilancio e lì si faranno i conti con le risorse disponibili. In un primo step si tratterebbe infatti di assumere almeno 2 mila maestre ma, a regime, ne serviranno molte di più: nelle scuole elementari infatti il tempo pieno raggiunge solo il 39,9% degli iscritti con picchi in Toscana dove supera il 56%, anche in Umbria, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna la soglia resta alta, mentre affonda in regioni come Basilicata, Campania, Abruzzo e Sicilia.Con il tempo pieno al Sud, infatti, si riporterebbero a casa molte delle maestre meridionali trasferitesi al Nord per insegnare. Anche nel Lazio la soglia resta bassa, di poco superiore al 30%. Una volontà condivisa anche dalla Lega tanto che il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione cultura al Senato, spiega: «Abbiamo chiesto circa 8 mila maestre in più da mettere sul potenziamento alle elementari, rimaste escluse dalla Buona Scuola. A cui dovremmo aggiungere altre assunzioni per garantire il tempo pieno: iniziare con duemila maestre in più sarebbe un primo passo. Lavoriamo nell'ottica di offrire alle docenti la possibilità di tornare, se vogliono, nei loro territori e aumentando le cattedre sarebbe più semplice».riproduzione riservata ®