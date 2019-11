Lorena Loiacono

Tempi tristi per gli alberi di Roma, vengono giù con il vento e la pioggia. E così, mentre Milano si prepara a riceverne 20mila entro primavera, nella Capitale ne sono caduti a decine solo nelle ultime 24 ore. L'ondata di maltempo c'è stata ed è stata forte ma il numero di alberi e rami crollati al suolo è preoccupante.

GLI INTERVENTI Sono stati oltre 500, infatti, gli interventi dei vigili del fuoco e della municipale nelle ultime ore in tutta Roma sia per gli allagamenti sia per la caduta degli alberi caduti a causa del temporale e del forte vento. Alberi ko Tronchi enormi che crollano terra da via Zabaglia a Testaccio, alla carreggiata sulla Salita di Sant'Onofrio al Gianicolo.

MONTEVERDE Alberi in strada e chiusura al transito delle auto anche in via di Donna Olimpia a Monteverde e in via Vitellia. Ancora tronchi a terra all'altezza di via Pienza e anche in via di Casal Selce, all'altezza della rampa per via Aurelia e in zona Prati Fiscali. Chiusa anche piazza Ragusa per un grande pino che si è schiantato su due vetture in sosta. Un altro albero è caduto su via Cassia, altezza di Corso Francia. Non solo tronchi A causa del forte vento su via Aurelia, tra via del Casale Lumbroso e via di Malagrotta, è caduto un cartellone pubblicitario mentre in via Pieve Fosciana, alla Magliana, è caduto un pezzo di cornicione che ha colpito e danneggiato tre automobili in sosta, fortunatamente senza provocare feriti.

SOTTOPASSI KO Sott'acqua anche il sottopasso in direzione via Gregorio VII, sul lungotevere in Sassia, chiuso al traffico Gravi condizioni Ad Albano, un albero si è abbattuto su una macchina con a bordo un giovane estratto vivo dai vigili del fuoco ma in gravi condizioni

ROMA-LIDO A causa della caduta di un albero sulla rete elettrica, all'altezza della stazione di Ostia Antica, è stata interrotta la linea Roma-Lido tra Acilia e Lido Centro in entrambe le direzioni. Nel caos la Roma-Viterbo: alcune corse sono state cancellate per i danni subiti a causa del maltempo e ieri un guasto alla stazione di Bassano Romano ha rallentato così il servizio con ritardi anche di un'ora.

TEVERE Sotto monitoraggio costante il livello del fiume. Chiuse le banchine e sgomberati i ponti. La protezione civile gestirà le emergenze.

CIMITERO OFF LIMITS Si ferma tutto a Roma, per colpa del vento. Anche il cimitero: il Verano infatti è stato chiuso da due giorni e lo sarà almeno fino a domani. Il timore del Campidoglio sono sempre gli alberi: sono a rischio crollo anche lungo i viali del cimitero monumentale.

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

