Lorena LoiaconoTavolini apparecchiati per pranzo, cena e colazione lungo le strisce blu: a Trastevere da oggi si può, lo ha deciso il Consiglio di Stato. Inizia a perdere pezzi il piano di massima occupabilità del Campidoglio, che si prepara a ricevere una valanga di ricorsi da tutte le altre zone del Centro storico, dove invece la guerra al tavolino selvaggio va avanti. Tutto parte dal ricorso presentato dal ristorante La Fraschetta di via San Francesco a Ripa, a Trastevere, contro il rifiuto da parte del Comune di concedere l'area delle strisce blu per allestire i tavolini. In base al regolamento, infatti, l'area destinata alla sosta tariffaria è esclusa dalle richieste di occupazione di suolo pubblico. Il Tar del Lazio ha dato ragione all'Amministrazione ma poi, su un secondo ricorso, il Consiglio di Stato ha rovesciato la sentenza, sposandola causa della Fraschetta: lungo quella strada non ci sono ingorghi per il traffico, quindi i tavolini ci possono stare.Una sentenza che farà storia perché a Roma sono tanti i ristoranti che hanno chiesto il permesso di sistemare i tavolini lungo le strisce blu ma non gli è stato concesso, per preservare la vivibilità delle strade. Tanti locali che ora sono pronti a tornare alla carica: a cominciare da numerosi locali italiani dell'Esquilino che, per rilanciare la cucina romana e il made in Italy nel quartiere multietnico, hanno già fatto richiesta vedendosela però negare. Via di San Francesco a Ripa, quindi, ha fatto da apripista: «Altri operatori dei pubblici esercizi stanno valutando l'opportunità di nuovi ricorsi - ha commentato il Presidente di Fiepet Confesercenti Roma, Claudio Pica - ci auguriamo che l'amministrazione garantisca equilibrio tra lo sviluppo delle attività commerciali e la tutela del decoro». Per evitare un'infinita querelle davanti ai giudici, gli esercenti chiedono al campidoglio di rivedere il piano di massima occupabilità: «Invito l'amministrazione comunale, centrale e municipale osserva Enrico Corcos, presidente dell'associazione Botteghe Romane a considerare il pronunciamento del Consiglio di Stato in maniera propositiva, riaprendo il dialogo tra le parti e riconsiderando i piani di massima occupabilità nei rioni del centro storico».riproduzione riservata ®