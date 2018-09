Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena Loiacono

Tamponata in autostrada, scende per mettere in salvo le sue due bambine ma muore, sotto i loro occhi, travolta da un'auto in arrivo. La donna di 38 anni, Barbara Fettolini residente a Sesto San Giovanni, martedì sera alle 20.30 era alla guida della sua Renault Clio sulla Milano-Varese in direzione Milano all'altezza dello svincolo per la tangenziale Ovest, quando è stata tamponata da un'auto, finendo in testacoda al centro della quarta corsia dell'autostrada A8. La donna, che portava in auto le due figlie di 5 anni e 9 mesi regolarmente al sicuro nei loro seggiolini, è scesa pensando di portarle in salvo, per provare a raggiungere la corsia di emergenza. Con lei anche la donna di 30 anni, che era alla guida dell'auto che l'ha tamponata per motivi ancora da accertare, e un uomo sulla cinquantina che - avendo visto l'incidente - è sceso a sua volta per accertarsi delle condizioni di salute delle due donne e delle bambine. Tutti insieme hanno deciso di mettersi in salvo, attraversando a piedi le corsie dell'autostrada. Ma le due donne sono state travolte da una quarta auto, guidata da un giovane di 30 anni: per la Fettolini non c'è stato niente da fare, è morta sul colpo. Mentre l'altra donna, gravemente ferita, ha subito l'amputazione di una gamba.

Purtroppo non è che l'ultimo di una lunga serie di incidenti mortali di questo tipo: il 18 maggio scorso un uomo, sulla A4 all'altezza di Dolo, un uomo a piedi è stato travolto e ucciso da un'automobile e da un furgone.

Il 6 marzo è morta una donna di origini ucraine, travolta mentre camminava a piedi con una valigia, sempre sulla A4 nel tratto tra Cavenago Brianza e Trezzo sull'Adda, in direzione Venezia, e il 15 febbraio ha perso la vita un uomo, investito mentre percorreva a piedi la A1 Milano-Napoli, tra l'allacciamento con la A3 e il nodo Napoli Centro Direzionale.