Lorena Loiacono

Sull'orlo di una crisi di nervi, mamma e papà nel caos: tra poco più di un mese, il 1 settembre, i nidi comunali dovrebbero aprire e poco dopo anche le scuole comunali dell'infanzia. Il condizionale però è d'obbligo: nessuno sa come e quando riapriranno. Le nuove regole imposte dal Covid ancora non ci sono. Ma intanto oltre 12mila famiglie hanno accettato il posto al nido senza sapere quanto pagheranno e per quante ore al giorno si potrà frequentare: chi ha chiesto il tempo pieno, fino alle 16:30, teme di poter ottenere solo il turno unico fino alle 14:30. La stessa incertezza riguarda tutte le famiglie con un bimbo che già frequenta il nido e sono oltre 20mila.

Il Campidoglio, in attesa delle indicazioni nazionali, non ha risposte da dare e anche la task force comunale, creata per trvare soluzioni, non ha emanato alcuna direttiva. A Roma ci sono circa 300 nidi e 400 scuole dell'infanzia rispettivamente con 2900 educatrici e 3200 maestre. Il problema è che il personale potrebbe non bastare. Una stima arriva dai municipi che, per dare risposte alle famiglie, stanno facendo i loro conti: «In base alle indicazioni per i centri estivi avviati a giugno spiega Amedeo Ciaccheri, presidente del municipio 8 dobbiamo creare gruppi di 6 o 7 bambini per ogni insegnante, misurare la febbre all'ingresso al bimbo e all'accompagnatore. Per realizzare tutto questo dovremmo aumentare il personale almeno del 30%. Servono fondi per sistemare le strutture e organici ma il Campidoglio è silente». Il municipio ha chiesto al ministero 234mila per sistemare gli edifici dagli asili fino alle medie ma ne arriveranno solo 114mila. Nessuno sa come muoversi né le famiglie, né i nidi e i municipi. «La prossima settimana denuncia Marco Giovagnorio, consigliere FdI del municipio 13 convocherò la commissione trasparenza perché le famiglie devono essere messe al corrente. Non sappiamo neanche la data di inizio per settembre: questo settore è stato completamente dimenticato».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA