Lorena Loiacono Sugli autobus si soffoca, con la colonnina di mercurio che schizza

Sugli autobus si soffoca, con la colonnina di mercurio che schizza in alto mettendo a dura prova la resistenza di chi sale a bordo. Nei bus sale la temperatura e, con essa, anche la protesta degli autisti pronti a scioperare. L'aria condizionata su vetture decisamente attempate è infatti un miraggio. Tanto che gli autisti si ritrovano non solo a lavorare tutto il giorno con temperature insostenibili ma anche a dover ricevere le lamentele dei passeggeri, tutti alle prese con gli stessi problemi.

L'aria irrespirabile, la fronte che gronda sudore e i finestrini che spesso neanche si aprono, proprio perché dovrebbe funzionare l'aria condizionata. Il disagio di dover arrivare a lavoro stravolti, sudati e stanchi sta diventando qualcosa di più: per molti infatti si tratta anche di un problema di salute.

Per questo gli autisti dell'Atac hanno indetto uno sciopero di 24 ore per il prossimo 20 giugno. La protesta, indetta dal sindacato Usb, ha come rivendicazione principale la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti: il servizio di bus di superficie, tram, metro A, B e delle ferrovie Termini Centocelle, Roma Civita Castellana Viterbo e Roma Lido, si fermerà dalle ore 8:30 alle ore 17 e dalle 20 fino a fine servizio. La protesta dei dipendenti Atac riguarda l'aria condizionata ma non solo: i sindacati infatti denunciano da tempo i disagi con cui devono fare i conti tutti i giorni: «Le aggressioni al personale Atac - spiegano dall'Usb - sono causate soprattutto da una gestione del servizio insufficiente».

E ancora: «La quasi totale assenza di servizi igienici ai capolinea e lo stato usurato dei mezzi sono tutte situazioni che causano un peggioramento delle condizioni di salute dei lavoratori». Non solo, sul piatto c'è anche la questione delle polveri sottili nelle gallerie: «La sospensione per un anno e mezzo dell'attività di depolverizzazione delle gallerie ha lasciato depositare e respirare a dipendenti e utenti polveri sottili, fortemente pericolose per la salute, i cui valori arrivano a sforare anche di cinque volte i limiti di legge».

Su questo la Procura di Roma ha già aperto un'indagine e, a seguito dell'incontro di lunedì 3 giugno tra Usb e Atac, l'azienda dovrà effettuare a breve i nuovi rilievi con l'Università di Tor Vergata. Gli ultimi dati risalgono infatti all'ottobre del 2018.

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

