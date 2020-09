Lorena Loiacono

Sono in arrivo a Roma bus aggiuntivi e nuovi orari delle corse, una manovra ad hoc per potenziare le linee scolastiche. In attesa della ripresa delle lezioni in presenza, infatti, il Campidoglio spinge per ampliare la flotta. Considerando che non sarà possibile riempire i mezzi all'inverosimile, come avveniva a Roma prima dell'emergenza Covid, sarà necessario rivedere i numeri dei bus su strada. Torneranno innanzitutto le corse scolastiche sospese a marzo con il lockdown e si pensa a un nuovo piano orario per garantire l'ingresso a scuola per tutti gli studenti. Soprattutto quelli delle scuole superiori che usufruiscono maggiormente di bus e metropolitane. «È in fase di consegna la fornitura di 328 nuovi bus spiega l'assessore alla mobilità, Pietro Calabrese che si aggiungono ai 227 già messi su strada lo scorso anno per il rinnovo della flotta. I servizi integrativi, così come già accaduto nei mesi di maggio e giugno scorsi verranno erogati mediante l'uso di mezzi privati: in questo caso soprattutto a supporto delle linee che servono gli istituti scolastici.

Viene riattivato l'orario invernale ma sarà rimodulato sulle necessità degli istituti, tenendo presenti le linee guida regionali anti-Covid. La Regione Lazio infatti ha considerato la possibilità di istituire le fasce orarie di ingresso nelle scuole prendendo come riferimento due scaglioni: il primo alle 8.30 e il secondo alle 9.30. L'obiettivo è ottimizzare gli orari degli spostamenti degli studenti tra scuole elementari, medie e istituti, resta da stabilire la capienza massima delle vetture, che potrebbe raggiungere l'80% di quella standard, e capire come controllare realmente gli accessi. Per agevolare gli spostamenti in città, oltre 5 mila commercianti di Roma riuniti nella Cais chiedono al Campidoglio di ridurre gli orari di attivazione dei varchi Ztl: «Per consentire un maggior afflusso all'interno delle zone a traffico limitato in un momento in cui attività commerciali, produttive e socio culturali della Capitale sono in grande difficoltà e sofferenza».

