Lorena Loiacono

Solo a nominarlo, fa venire i brividi: l'amianto, presente in centinaia di edifici romani nascosto tra soffitti, coperture, pavimenti e serbatoi, è tra i peggiori incubi della sicurezza a scuola.

Ma ora il Campidoglio dichiara guerra alla sostanza tossica, con l'aiuto degli esperti della Asl di Viterbo.

Partono infatti, nella pausa estiva dalle lezioni, i controlli nelle scuole per realizzare un'attenta mappatura e la formazione necessaria per il personale comunale. I lavori partono da un accordo sottoscritto tra Roma Capitale e l'Azienda sanitaria locale di Viterbo - Centro di Riferimento Regionale Amianto. Secondo i dati forniti dal Centro amianto per il 2018, sono 275 le scuole del Lazio in cui è stata rilevata la presenza di amianto. Di queste, sono 44 le situazioni che potrebbero presentare dei rischi per la salute degli alunni, dei docenti e dell'intero personale scolastico che lavora nei singoli edifici tutti i giorni, relativamente alla presenza di amianto nei pavimenti per un totale di 5 mila quadri. Eliminare l'amianto dagli istituti scolastici innanzitutto mette al riparo dai rischi per la salute chi vive nelle quattro mura della scuola ma serve anche ad evitare che le pericolose polveri vengano trasportate all'esterno dell'edificio scolastico, tramite gli zaini poggiati sui pavimenti rovinati o astucci e quaderni lasciati sui banchi contaminati, prolungando le inalazioni anche in casa, ad esempio. Ma non solo. L'amianto è presente, a tonnellate, anche in altre situazioni ritenute di minor rischio. Vale a dire nelle coperture di 31 scuole, per un totale di circa 150mila mq, nei serbatoi di 100 edifici scolastici pari a 21 tonnellate, nei materiali di isolamento termico di 70 scuole per 700 metri di estensione e in 14 pannelli.

Numeri che fanno paura, su cui il Campidoglio vuole far luce e creare una mappatura specifica: «il problema dell'amianto è molto sentito - spiega Teresa Zotta, presidente della commissione capitolina alla Scuola - ci sono municipi che hanno già attivato i controlli come il VI e il XIII. non servono allarmismi ma serve fare chiarezza: gli esperti della Asl di Viterbo, a titolo gratuito, offrono ai tecnici dell'amministrazione capitolina assistenza specialistica per la mappatura e la misurazione della presenza di amianto nelle scuole. stanno fondamentali per la formazione degli addetti all'interno dei Municipi, per identificare le eventuali criticità, le possibili soluzioni e la programmazione degli interventi. L'Asl supporterà il personale tecnico capitolino anche nei sopralluoghi presso gli istituti scolastici».

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

