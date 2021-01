Lorena Loiacono

Si scrive dad, si legge caos. La scuola superiore a distanza non funziona più, lo ha detto anche la ministra Azzolina. Ma, a dirla tutta, in tanti casi non ha mai funzionato. E allora adesso, proprio quando si dovrebbe tornare in presenza, esplode la protesta sia tra il Governo e le Regioni, che hanno deciso di non rientrare l'11 gennaio posticipando anche fino a febbraio, sia tra favorevoli e contrari alla didattica a distanza.

NO DAD Il partito dei contrari vuole lasciare i pc e tornare in presenza, per recuperare la socialità tra i ragazzi e il rapporto con i docenti che, attraverso lo schermo, non riescono a valutare la preparazione dello studente in vista della pagella. Secondo i dati Ipsos, incombe il rischio dispersione: spariranno dai banchi 34mila ragazzi. La ministra Azzolina chiederà i ristori formativi per organizzare corsi di recupero alle superiori ma anche alle elementari e medie, anche loro in dad per mesi lo scorso anno.

SÌ DAD Il fronte dei favorevoli, invece, preferisce andare avanti con la didattica online perché il rientro al 50% comporterebbe disagi enormi: il sovraccarico dei trasporti impone orari scaglionati, con ingressi alle 10. E gli studenti, in classe fino alle 16, non hanno la mensa né il tempo per studiare a casa. Secondo un sondaggio di Skuola.net, ben 4 studenti su 5 preferiscono restare a distanza.

ROMA NELLA PROTESTA È partita dalla Capitale la mobilitazione nazionale degli studenti che, dalla scorsa settimana, stanno organizzando flash mob davanti alle scuole come Tasso, Mamiani e e Righi, ma anche in Campidoglio, in Prefettura e al ministero di viale Trastevere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 05:01

