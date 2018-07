Lorena Loiacono Si ferma in mezzo al traffico, accosta tra le auto in coda e

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoSi ferma in mezzo al traffico, accosta tra le auto in coda e tutto intorno, nel traffico, si riempie di fumo. Generando così una colonna nera in pieno viale Marconi, tra le auto nel panico e i palazzi con le finestre chiuse per non far entrare l'aria irrespirabile. E' accaduto ieri mattina, all'altezza della facoltà di ingegneria dell'università di Roma Tre: questa volta, ad andare in fumo, è stata una delle nuove vetture dell'Atac.Si è trattato infatti di un jumbo bus della linea 791, su cui è scattato il sistema anti-incendio. La vettura ha appena sei mesi. Fortunatamente non si sono registrati feriti né intossicati, ma è stata tanta la paura in strada con un fuggi fuggi dalla vettura mentre dal vano motore si propagava la cortina di fumo grigio. L'autista infatti, accortosi di quanto stava accadendo, ha fermato il bus è ha fatto scendere i passeggeri mentre il traffico intorno sembrava impazzito.Le auto, non sapendo di cosa si trattasse, si sono fermate a distanza e poi, una alla volta, hanno superato il mezzo rimasto bloccato al lato della carreggiata. Questo sembra essere l'anno nero dei bus del trasporto pubblico, che vanno in fumo se non addirittura in fiamme: l'8 maggio il caso, emblematico, del bus andato a fuoco lungo la centralissima via del Tritone.Ma quello è stato solo uno dei casi a cui le cronache hanno dato maggior rilievo, ce ne sono stati tanti altri dalla linea 506 andata a fuoco sotto al ponte della Tuscolana, all'altezza di Vermicino fino al 515, distrutto dalle fiamme a Ciampino in viale Kennedy: nel rogo sono finiti anche il semaforo e alcune centraline limitrofe.Il 9 marzo scorso sul Gra, all'altezza di castel Giubileo, è andata a fuoco una vettura della linea 86, a febbraio invece è stata la volta del rogo che, divampato su una vettura lungo via della Pineta Sacchetti a due passi dal Policlinico Gemelli, ha provocato addirittura l'incendio delle serrande dei negozi sulla strada e l'evacuazione di un palazzo vicino. In quel caso sono stati necessari i soccorsi dei vigili del fuoco e del 118 per l'autista rimasto intossicato.riproduzione riservata ®