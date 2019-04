Lorena Loiacono

Si fa prima a dire quali sono le fermate aperte, della metro A. Ieri mattina infatti la Capitale e i suoi pendolari si sono svegliati con un'altra amara sorpresa da parte di Atac. Anche se ormai si fa fatica anche a sorprendersi. Era chiusa infatti, oltre alle tristemente note stazioni di Repubblica, Barberini e Spagna, anche la fermata di Anagnina: si tratta del capolinea della linea A della metropolitana.

Dove a migliaia, ogni giorno, si dirigono per prendere la metro e andare a lavorare, all'università, in ospedale o a scuola. Non si tratta quindi di una fermata che si può saltare, dove in caso di chiusure si può scendere (non senza disagio) alla fermata successiva. Si tratta di una fermata che, se chiusa, per Roma è il caos: perché è un nodo cruciale della mobilità capitolina, di accesso alla Capitale: ci sono infatti i capolinea dei bus cittadini di Atac e dei bus di Cotral e di Atral, i collegamenti con l'aeroporto di Ciampino e con l'università e il policlinico di Tor Vergata. Oltre alla partenza, appunto, della metro A che attraversa il Centro, anche se in questo momento non ci si ferma, e arriva a Battistini. In sostanza tenerla chiusa per 4 ore, dalle 5,30 alle 9,45 quindi nell'orario cruciale dei pendolari, è stato un incubo: il solito incubo a sorpresa che colpisce gli utenti di Atac.

La chiusura è stata provocata da un deragliamento avvenuto durante la notte. Sembrerebbe infatti che un mezzo tecnico, con a bordo degli operai al lavoro per interventi di manutenzione, nella notte sia uscito dai binari provocando dei danni. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Ma all'apertura del servizio la stazione era chiusa. Nelle stazioni infatti una voce all'altoparlante avvisava i passeggeri degli interventi tecnici e della riorganizzazione dei trasporti. I treni provenienti da Battistini infatti terminavano la corsa a Subaugusta, quelli diretti verso Battistini invece iniziavano la corsa a Cinecittà. Inevitabile il caos e le imprecazioni.

Le solite navette bus sostitutive coprivano il servizio tra Subaugusta ed Anagnina, ma il numero non era sufficiente, visto che sono state prese subito d'assalto e hanno lasciato a terra molti pendolari. Un risveglio amaro, andato avanti per tutta la mattinata. Nel frattempo la metro A continua a tenere chiuse le fermate di repubblica, serrata ormai dal 23 ottobre scorso e sotto sequestro, e le più recenti Barberini e Spagna. Fila via dritta come se il Centro di Roma non esistesse, oggi per qualche ora non esisteva neanche la periferia.

