Lorena Loiacono

Si è risvegliata nel silenzio, Roma, per il suo primo giorno in zona rossa, poche auto in giro e pochissime serrande alzate: con le strade vuote e le scuole chiuse si respirava infatti un'atmosfera surreale.

STRADE DESERTE Autocertificazione alla mano, pochissimi ieri i romani che hanno preso l'auto per andare a lavorare: la via Appia Nuova scorreva velocemente così come viale Cristoforo Colombo. Non c'era traffico e ci si fermava solo per il semaforo rosso, dal Centro alla periferia e fin dalle prime ore del mattino. A far impressione anche i parcheggi: vuoti, senza la distesa di auto a cui si è abituato. In quello di piazza Sturzo, sotto i palazzi pieni di uffici all'Eur, non c'erano auto, segnale tangibile dello smartworking attivato da ieri.

CONTROLLI OVUNQUE Tanti i posti di blocco lungo le strade, sia su quelle di scorrimento, come la via Tuscolana e l'Anagnina, si su quelle commerciali come viale Marconi e via Tiburtina. Per il primo giorno gli agenti di polizia locale sono stati impegnati soprattutto a dare indicazioni e informazioni ai cittadini tra autocertificazioni e richieste di chiarimenti. Al momento non sono state elevate multe.

SCUOLE DA LOCKDOWN Tutti chiusi gli istituti romani, compresi i nidi comunali. Nessuno studente in giro, dunque, né soprattutto su bus e metro: le fermate erano vuote lungo le strade.

CENTRO FANTASMA Se lo smartworking ha svuotato le zone degli uffici, lo stesso effetto è arrivato dalla chiusura dei negozi; via del Corso ieri mattina metteva i brividi, così come piazza di Spagna e il Tridente. Deserta anche via Cola di Rienzo, tra uffici vuoti e negozi chiusi. Immagini che inevitabilmente riportano indietro la mente a un anno fa quando le foto della Capitale, deserta e bellissima, facevano il giro del mondo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 05:01

