Lorena Loiacono

Si aprono i varchi, a Roma, ma solo per chi consegna cibo: il Campidoglio apre le porte a bar e ristoranti per le consegne a domicilio ma intanto i negozianti restano ancora isolati.

VARCHI APERTI Chi si occupa di carico merci e food delivery, con consegne a domicilio, può infatti avere il permesso di accedere alla ztl del Centro Storico e del rione Trastevere dalle 12 alle 15 durante i periodi di zona arancione. I permessi hanno decorrenza immediata con una scadenza fissata al 31 dicembre prossimo. «Così ha spiegato la Sindaca Raggi - vogliamo sostenere i ristoranti che hanno sede all'interno della Ztl, tra i più colpiti dalla crisi a causa della diminuzione dei turisti, gli operatori del food delivery e le consegne in beneficenza per le Onlus».

CAOS ZTL I varchi erano stati del tutto disattivati nel periodo di zona rossa ma poi, con il passaggio in arancione, sono stati riaccesi anche contro la volontà del Consiglio comunale che ha votato contro proprio per sostenere il commercio in Centro. «Auspico una completa apertura della ztl ha commentato infatti Marcello de Vito, presidente dell'Assemblea comunale per dare la possibilità ai romani di preferire l'uso del mezzo privato per evitare assembramenti sui bus e per accogliere allo stesso tempo il grido di aiuto che proviene dagli operatori del commercio».

NEGOZI IN CRISI Nulla di fatto ancora per i negozianti del Centro che restano isolati e irraggiungibili per chi non vuole prendere bus e metro. «Questa misura a sostegno di bar e ristoranti poteva essere presa prima denuncia Massimo Bertoni, dello storico negozio Socrate di via Nazionale è solo un cerottino per una ferita ormai aperta dagli errori che l'Amministrazione capitolina continua a fare: i negozianti sono isolati, il commercio sta morendo e intanto aumenta il degrado perché nell'area chiusa dalla ztl non c'è più nessuno: il Centro è vuoto, desertificato. Fa paura».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Aprile 2021, 05:01

