Lorena Loiacono

Senza aver fatto quei 10 vaccini obbligatori, da oggi, si resta fuori dall'Asilo: scuola a rischio, quindi, migliaia di bambini. Tempo scaduto per gli inadempienti che, in base alla legge Lorenzin tutt'ora in vigore, non possono accedere a nidi e scuole materne. Per i più grandi è prevista una sanzione da 100 a 500 euro.

Ieri, nella conta di coloro che oggi non potranno essere accettati in classe, sono emersi i primi numeri. Tra le regioni con le maggiori criticità ci sono Liguria (1600 i piccoli irregolari e il Veneto. A Padova non sono stati ammessi 12 bambini, a Verona una decina, a Vicenza almeno 10. Centinaia invece i casi di irregolarità a Cesena dove, alla vigilia del certificato obbligatorio da eseguire tra i banchi, risultavano inadempienti 31 bimbi al nido e ben 316 alla scuola dell'infanzia. A Bologna si sono contati circa 300 bambini non in regola (il 4% del totale), a Modena sono addirittura 600-650 i bimbi che potrebbero essere esclusi da nidi e scuole dell'infanzia, mentre sono circa 350 gli studenti di scuole primarie e secondarie a rischio sanzione. A Pisa invece, da un primo calcolo, gli inadempienti sono il 10% del totale. In Campania sarebbero circa 700 ma i dati sono ancora in elaborazione: ieri sono tre bambini sono rimasti fuori dall'asilo nell'isola di Procida e altri 3 da un asilo di Pagani, in provincia di Salerno. Qui i genitori di uno di loro hanno fatto già sapere alle autorità scolastiche che il piccolo, di 4 anni, non tornerà in classe.

In Sicilia l'azienda sanitaria sta ancora contando i casi ma già, ieri, a Palermo un bimbo è rimasto a casa. A Rimini i bimbi a rischio espulsione ieri erano 28. In alcuni casi, come a Udine, sono dovuti intervenire anche i Nas: i carabinieri del Comando di Latisana sono intervenuti in una scuola dell'infanzia mentre a Livorno è scattata la denuncia per due genitori che avevano attestato il falso sull'assolvimento dell'obbligo dei propri figli. La Regione Lazio non ha avuto problemi, con una copertura che supera il 95% anche grazie all'anagrafe vaccinale.

Intanto in Senato procede l'iter per cambiare la legge Lorenzin: ieri scadevano i termini per presentare gli emendamenti al disegno di legge sui vaccini. Il nuovo testo introduce il cosiddetto obbligo flessibile per cui, al posto della lista dei 10 vaccini obbligatori, sono introdotti piani straordinari d'intervento in base alle criticità perciò, qualora si dovesse abbassare la soglia della copertura vaccinale, ci saranno una o più vaccinazioni obbligatorie per raggiungere le coperture di sicurezza.

