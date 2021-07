Lorena Loiacono

Sembra la storia infinita, quella del bando milionario per la fornitura dei nuovi treni della metropolitana: già andato deserto nel 2019, ora la nuova scadenza slitta di un mese e mezzo per un problema nel testo. I finanziamenti stanziati, per 253.420.461,58 euro, servono ad acquistare 30 treni nuovi e i romani, che utilizzano le linee A e B/B1, sanno bene quanto sia necessario sostituire le vecchie vetture. Ma nel bando in scadenza il 27 luglio era presente un allegato sbagliato, che faceva riferimento al precedente bando, un possibile fornitore lo ha fatto notare al Campidoglio che, ammettendo «il mero errore materiale», ha sostituito l'allegato prorogando i termini al 10 settembre. La paura degli addetti del settore è che quei fondi, stanziati da anni, possano essere revocati se non vengono spesi. Ma per l'assessorato alla mobilità il rischio non c'è: «Si è resa necessaria la rettifica di un elaborato e alcuni operatori ci hanno chiesto di prorogare i tempi di offerta. Abbiamo concesso una dilazione, anche alla luce del grande interesse che stanno mostrando gli operatori. Non abbiamo motivi di preoccupazione. Nel caso di problematiche particolari, che dovessero emergere in fase di aggiudicazione, abbiamo già concordato con il ministero che valuteremo insieme come procedere. La commissione si riunirà, come previsto, a settembre e quindi i tempi non dovrebbero allungarsi».

Ma l'opposizione insorge, sulla questione infatti è intervenuto anche il candidato sindaco, per il centro-destra, Enrico Michetti: «Il Comune di Roma ha soldi per comprare 30 nuovi treni della metropolitana ma sbaglia il bando e ora rischiamo di trovarci ancora con i treni fatiscenti. Un capolavoro».

Dello stesso parere anche il deputato Michele Anzaldi (Italia viva): «È vergognoso e imbarazzante che il Comune di Roma, targato M5s, a causa di un errore abbia fatto slittare la scadenza del bando per 30 nuovi treni della metropolitana». Sbotta anche Davide Bordoni, consigliere comunale della Lega: «Il tema è molto serio e riguarda fondi per 253 milioni di euro. La Raggi e la sua Giunta in questi anni sono stati capaci di sbagliare più volte i criteri dei bandi e le tempistiche per la presentazione delle domande».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA