Lorena Loiacono Scusami, mamma: ha tappezzato Roma di manifesti con questa dedica,

Scusami, mamma: ha tappezzato Roma di manifesti con questa dedica, dolcissima e dolorosa, per la madre morta l'8 marzo scorso. E le chiede scusa a caratteri cubitali perché ad oggi non è riuscito ancora a darle una degna sepoltura: Scusa mamma campeggia infatti in tutta Roma - se non riesco a farti tumulare.

IL RICORDO. Aveva 85 anni la signora Ernesta Magri quando è deceduta all'ospedale San Giovanni per un infarto. E' stata ricoverata per tre settimane racconta il figlio, Oberdan Zuccaroli ma a causa delle restrizioni e dei regolamenti sanitari anti-Covid non l'ho più vista. E ancora oggi non posso portarle neanche un fiore sulla tomba. La sua bara infatti, dopo il funerale, è stata portata al deposito del cimitero Flaminio. E li resta, non sappiamo neanche fino a quando». Ecco l'interrogativo retorica che fa davvero male. «È questo il rispetto che la città di Roma riconosce ai suoi cari? Mia madre, come tante persone decedute e in attesa da mesi di una tomba, ha vissuto e ha fatto parte di questa città. Ha cresciuto 5 figli, non posso permettere che la sua dignità non venga rispettata».

LA BATTAGLIA. Così Oberdan ha deciso di far conoscere il suo dolore scrivendolo su pannelli al led grandi 9 metri per 7, lungo via Appia, allo Scalo Di San Lorenzo, in via Monza e via Cristoforo Colombo all'incrocio con la Laurentina e a breve lo stesso messaggio arriverà su 250 manifesti posizionati in tutti gli angoli di Roma.

A CHIARE LETTERE. «Devono vederli tutti, è l'unico modo che ho per chiedere scusa a mia madre ma anche a tutte le persone che vivono questa situazione e so che sono tante. Si prova un dolore indescrivibile nel non poter neanche andare sulla tomba a portare un fiore».

PURE LA ZIA. Non solo, nel deposito del cimitero di prima Porta c'è anche la bara della zia di Oberdan: Marilena Zuccaroli, di 90 anni, deceduta addirittura il 9 gennaio scorso, tre mesi fa, in una casa di cura e ancora in attesa di essere cremata.

ATTESA INFINITA. Come mai? I cimiteri di Roma sono al collasso e così le attese per i forni crematori e per le tumulazioni sono infinite: durano settimane, mesi. Con il risultato che i parenti, oltre a dover affrontare la perdita dei loro cari, devono combattere contro lungaggini e burocrazia fino alla sfinimento. C'è anche chi, esasperato, decide di portare la salma fuori dalla regione Lazio. Un triste viaggio senza ritorno.

