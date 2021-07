Lorena Loiacono

Scuole nel mirino di ladri e vandali, parte la controffensiva del Campidoglio per metterle in sicurezza: negli istituti infatti arrivano i cancelli 2.0. Sono una ventina le sedi scolastiche che in queste settimane verranno dotate del cancello VoIP, che consente alle forze dell'ordine l'intervento immediato e l'apertura a distanza. Nei mesi di lockdown (ma anche di notte, nei fine settimana e nella pausa estiva) sono stati tanti i casi di effrazione nelle scuole e, ogni volta, il Comune spende per sistemare i locali e gli alunni perdono giorni di scuola. L'ultimo caso quello denunciato ieri da Leggo, nella scuola Forlanini a Monteverde.

Invece con il cancello VoIP, in caso di intrusione, scatta immediatamente l'allarme al 112 e non solo alla polizia locale, come avvenuto finora: gli agenti possono entrare nell'edificio tramite l'apertura a distanza e non devono aspettare che arrivino le chiavi oppure scavalcare, dopo aver trovato il punto di effrazione dei ladri. Tra le 20 scuole che avranno il cancello hi-tech ci sono l'istituto Uruguay dello scalo di Settebagni, l'asilo nido Principe Ranocchio a Talenti e il plesso Palenco nel quartiere Rebibbia. Ne saranno dotate anche 5 sedi comunali, non scolastiche, come il centro anziani di San Basilio e Villa Farinacci in viale Rousseau. «L'obiettivo è ridurre i tempi per l'intervento delle forze dell'ordine nelle scuole spiega l'assessore alle infrastrutture, Linda Meleo, che avvia il progetto - dopo un furto o in caso di pericoli di altro genere, con la possibilità di aprire i cancelli a distanza attraverso i videocitofoni collegati in rete. È una prima sperimentazione che facciamo su 20 istituti ed alcuni edifici di Roma Capitale. Questa sperimentazione si aggiunge a tutta una serie di interventi che stiamo portando avanti nelle scuole a sostegno dei municipi, dalle grate alla sostituzione delle porte». Negli ultimi due anni, per la sicurezza degli istituti, sono stati installati 49 impianti di vigilanza contro lo spaccio e ne arriveranno altri 127 contro l'intrusione, per un bando da 2 milioni di euro.



