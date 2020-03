Lorena Loiacono

Scuole, mense, strade e contenitori della spazzatura: parte una task force per sanificare ed igienizzare Roma, il più possibile. L'emergenza da Covid-19 sale e per la Capitale si avvicina il picco del contagio. Per gli esperti allora è il momento di prestare la massima attenzione, soprattutto alle misure di contenimento legate all'isolamento ma anche alla pulizia delle strade. Per questo il Campidoglio, oltre a controllare eventuali assembramenti attraverso la polizia municipale in azione sul territorio, ha predisposto interventi di sanificazione nelle scuole e lungo le strade, secchioni compresi.

Sono state infatti effettuate le sanificazioni di tutte le strutture educative e scolastiche del Campidoglio insieme alle mense e ai mezzi di trasporto per gli alunni: gli interventi hanno interessato 212 asili nido capitolini e 318 scuole dell'infanzia capitoline, più 181 nidi in convenzione, 7 nidi in concessione e 4 nidi in finanza di progetto a cui si aggiungono 400 mezzi di trasporto scolastico e 500 mense scolastiche sotto la gestione capitolina. «Quando riprenderanno le attività, abbiamo già predisposto ulteriori sanificazioni straordinarie e dispenser di gel igienizzante per le mani all'ingresso delle mense», anticipa la Sindaca Virginia Raggi. Che però viene attaccata da Davide Bordoni (Lega Roma): «La Raggi deve intervenire immediatamente a tutela dei dipendenti capitolini. Sto ricevendo tantissime richieste d'aiuto da molti Municipi di Roma che stanno lavorando in piena emergenza. Dove sono le forniture di mascherine e guanti? I servizi anagrafici sono aperti ma gli impiegati non dispongono di nessun dispositivo di protezione individuale, se non procurati autonomamente».

La sanificazione va effettuata anche lungo le strade: si parte infatti dai cassonetti che, a Roma, troppo spesso hanno provocato degrado e sporcizia. L'Ama, si concentra sui secchioni in prossimità degli ospedali: fino ad oggi sono stati irrorati oltre 300 mila litri di liquido con sostanza enzimatica igienizzante e sanificati 19mila contenitori. Questo tipo di intervento per la sanificazione avviene in orario notturno, municipio per municipio, procede a tappeto su tutte le batterie di contenitori stradali e, attraverso i mezzi leggeri dotati di lance a pressione, interessa anche i cassonetti collocati in strutture sensibili e in 60 presidi sanitari come lo Spallanzani, il San Camillo e il Pertini, l'Ifo, il Fatebenefratelli, il Bambino Gesù, il San Giovanni e il Policlinico Umberto I.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 05:01

