Lorena Loiacono

Scuola chiusa per crollo, riapre a data da destinarsi: i bambini restano dislocati in altre scuole e il rischio è che, a breve, resteranno che senza navetta per raggiungerle. E' quello che sta accadendo nell'Istituto comprensivo Margherita Hack, da 800 bambini, dove il 3 aprile scorso è venuto giù il soffitto all'interno di un'aula. I bambini sono usciti quel giorno e oggi, a sette mesi e mezzo di distanza, devono ancora rientrare. Da quel momento infatti un'area della scuola è rimasta chiusa, per evidenti motivi di sicurezza.

Durante l'estate, infatti, sono stati effettuati i lavori sui cornicioni e sulle coperture esterne oltre a quelli all'interno del plesso per 12 aule. Per tutti gli altri il nuovo anno scolastico è iniziato così come era finito: con i bambini spostati altrove, ospiti nelle aule della scuola Gramsci e nella Sanzio. Più volte la scuola e le famiglie hanno provato a farsi sentire, protestando anche in Campidoglio e nelle manifestazioni a tutela della sicurezza negli edifici scolastici. Ma, ad oggi, ancora tutto tace. Nessuno sa quando la scuola potrà riaprire i battenti per tutti quei bambini rimasti fuori. Non solo non si sa la data di riapertura ma addirittura non si sa neanche la data di apertura del bando per effettuare i lavori di ristrutturazione. Si naviga decisamente ancora in alto mare.

È quanto emerso ieri nel corso di una commissione Trasparenza: «Non c'è nessuna data certa per la riapertura della scuola Girolami - denuncia Rachele Mussolini, consigliere comunale che ha presentato un'interrogazione ad hoc e vice presidente della Commissione Trasparenza - e nessuna data certa per la pubblicazione di un bando di gara che consenta di ripristinare lo stato dei luoghi. I piccoli e le loro famiglie sono costretti a subire disagi per un tempo ancora illimitato e a dover continuare la spola con altri istituti per portare a termine il regolare svolgimento dell'attività scolastica: nessuna certezza anche per le garanzie sul trasporto dei bimbi che, finanziato fino a gennaio prossimo da fondi stanziati dal Ministero, rischia di non essere più garantito».

riproduzione riservata ®

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA