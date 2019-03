Lorena Loiacono

«Sbarca a Cinecittà world, il primo cinema volante d'Italia - il Volarium - che, portando gli spettatori a dieci metri di altezza, permetterà di volare nel cielo della Firenze del 500 e sulle opere di Leonardo da Vinci (nel 500° anniversario della sua morte) grazie ad effetti speciali di ultima generazione. Il Volarium è la prima novità del parco a tema sul mondo del cinema che ha appena inaugurato la nuova stagione. Accanto alle attrazioni più note, come l'immersione nell'Antica Roma e nel Far West, i visitatori incontreranno anche il Regno del Ghiaccio - un vero snow-park al coperto (anche questa attrazione è la prima in Italia nel suo genere) dove nevica tutto l'anno - e Assassin's Creed, il gioco in realtà virtuale con cui il visitatore diventa a tutti gli effetti il protagonista del celebre videogame action.

Vicino alla cine-piscina, che nella scorsa stagione ha proiettato film per gli spettatori in acqua, verrà inaugurato anche Paradiso: una sorta di lento fiume che trasporta i visitatori tra palme e piante rigogliose. In-cubo è invece il cinema interattivo in cui il visitatore, armato della sua pistola hi-tech, sarà chiamato a combattere mostri e spaventosi nemici o, per i più piccoli e impressionabili, dovrà raccogliere più caramelle possibili. «ll Piano di sviluppo prosegue nel 2019 ha spiegato Stefano Cigarini, amministratore delegato del Parco - con oltre 5 milioni di investimenti e tante novità». Cinecittà world negli ultimi due anni, dal 2016 al 2018, è passato da 108mila a oltre 350mila visitatori.

