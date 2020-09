Lorena Loiacono

Sale l'allerta nelle scuole, ieri il primo caso positivo per un bimbo al nido e torna la polemica sui test sierologici sui docenti: la Campania li rende obbligatori, mentre nel resto d'Italia sono facoltativi, e adesso arrivano a campione anche per gli studenti.

L'avvio stentato della campagna di screening tra il personale scolastico, che alla fine di agosto registrava una partecipazione di un solo un insegnante su tre, ha messo in allarme non poche scuole ed enti locali. Anche per il timore di vedere sovraffollare gli ambulatori in questi giorni, a ridosso della ripartenza prevista per lunedì 14 settembre, in ben 13 regioni. Ma sono ancora troppi i professori che non si sono sottoposti allo screening e allora, per raggiungere il 100% del personale, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l'ordinanza che rende obbligatorio lo screening superando quanto deciso dal Governo e rilancia anche con l'acquisto di termoscanner per le scuole, nonostante non sia prevista la misurazione della temperatura all'arrivo in classe dei singoli alunni. Devono farlo le famiglie, a casa.

Si alza quindi l'attenzione sugli istituti, che lunedì vedranno tornare in presenza milioni di studenti: «Il rischio zero non esiste ha spiegato ieri la ministra Azzolina- avvieremo test a campione anche sugli studenti».

Intanto dopo le prime aperture sono arrivati anche i primi casi: ieri un bambino di un asilo nido di Pergine Valsugana, in Trentino, durante dei controlli in ospedale è risultato positivo ed è partita allora la procedura di sicurezza prevista, con cui sono stati messi in quarantena altri cinque bambini e sottoposti al tampone. I 5 piccoli fanno parte della stessa sezione dell'asilo nido del bimbo positivo: considerare piccoli gruppi, che non entrano in contatto con altri, evita di estendere i controlli a tutta la struttura. Restano aperte però ancora molte questioni: secondo la Flc Cgil dei 2,4milioni di banchi monoposto ordinati, ne sono arrivati alle scuole solo 100 mila e le immissioni in ruolo, sulle 85mila autorizzate, sono poco più di 22 mila: meno del 30% Il resto? Andrà ancora una volta a supplenza.

