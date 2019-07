Lorena Loiacono

Saldi al via con promozioni da record fino al 50%, ma il timore per i negozianti è di registrare un ennesimo flop delle vendite.

Domani, per 6 settimane, si apre la stagione di saldi estivi ma le vendite - anno dopo anno - sono sempre inferiori alle aspettative. Tanto che le associazioni dei commercianti chiedono ora al Campidoglio di creare un evento intorno ai saldi romani, tanto da portare nella Capitale anche turisti stranieri. Il motivo sta nella crisi economica e nel crollo delle vendite che si fa sentire anche durante i saldi. A penalizzare ancora di più i commercianti è stata la stagione che, quest'anno, è stata decisamente anomala: il caldo è arrivato appena 3-4 settimane fa, tutta la stagione primaverile è trascorsa all'insegna del freddo. Quindi gli acquisti della collezione primavera-estate sono stati al lumicino.

«Questi sono saldi di inizio stagione, non di fine stagione - spiega Valter Giammaria, presidente Confesercenti Roma - da tempo chiediamo il posticipo della partenza: a febbraio quelli invernali e ad agosto gli estivi. E che non durino più di 4 settimane».

Secondo le stime di Confesercenti la spesa media a famiglia sarà di 150-200 euro: «Per i commercianti i saldi rappresentano un momento importante: fino a qualche anno fa rappresentava il 35% delle entrate annue, da qualche anno siamo scesi al 25%. Deve tornare ad essere evento da grandi occasione che possa richiamare anche turisti stranieri, chiediamo l'aiuto dell'Amministrazione».

Non è ottimista l'associazione dei consumatori Codacons: «Al momento non si registra un particolare interesse dei consumatori per i saldi, e le aspettative dei commercianti rischiano di rimanere deluse spiega il presidente Carlo Rienzi - non a caso da un lato i saldi partiranno con percentuali di sconto elevatissime, fino al 50% già dai primi giorni di promozione, dall' altro numerosi negozi e catene commerciali hanno già da giorni anticipato la partenza dei saldi, attraverso promozioni speciali alla propria clientela, anche per far fronte al forte calo delle vendite registrato nei mesi scorsi». Proprio sull'abitudine di avviare sconti promozionali prima dei saldi, gli esercenti chiedono maggiori controlli ma anche quest'anno sono partiti lo stesso sconti nascosti via social network.

