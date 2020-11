Lorena Loiacono

Romani in fuga verso il litorale, a caccia di una domenica di relax senza pensare al Covid e alle restrizioni da rispettare. E così ieri mattina, complice un sole inaspettato, nonostante le temperature non superassero i 13 gradi in molti si sono messi in auto per raggiungere il mare.

TUTTI AL MARE Da Fiumicino a Ostia e Fregene sono stati presi d'assalto spiagge e ristoranti, con parcheggi pieni e forze dell'ordine impegnate tutto il giorno nei controlli. Non solo nei locali ma anche contro gli assembramenti sul lungomare o sui pontili, i moli del porto e le vie commerciali. Pienone anche a Villa Borghese.

BAGNI DI FOLLA Non solo mare, nel fine settimana anche le vie dello shopping sono state affollate. A cominciare da viale Libia e viale Eritrea. La ripresa degli acquisti, anche in vista del Natale, è un buon segnale contro la crisi dei negozi ma, come testimoniano i tanti racconti social che si rincorrono da sabato, serve attenzione proprio per evitare ulteriori restrizioni.

CONTROLLI A TAPPETO Solo nel fine settimana sono state sanzionate circa 30 attività, tra cui 10 minimarket, per non aver rispettato le norme anti-Covid: ad annunciarlo è stata la Sindaca Raggi che aveva chiesto maggiori controlli soprattutto sui minimarket.

COVID FESTIVAL Un bar in zona Tiburtina sabato pomeriggio, dopo le 18, ha organizzato un Covid Festival, con tanto di manifesti nel quartiere: Il titolare- spiega la Raggi - è stato sanzionato e l'attività è stata fatta chiudere perché mancava il distanziamento interpersonale, non c'era gel disinfettante all'ingresso e il cibo veniva somministrato tramite buffet.

PIAZZE CHIUSE Contro la movida a rischio, sono state chiuse temporaneamente piazze, strade e luoghi in cui si stavano creando assembramenti come nel caso di piazza San Callisto. Tra venerdì e sabato notte, sono state circa 350 le persone e i veicoli fermati per i controlli degli spostamenti dopo le 22.

Lunedì 23 Novembre 2020

