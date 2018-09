Lorena Loiacono Roma potrà contare sulla sua acqua per almeno altri 100

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoRoma potrà contare sulla sua acqua per almeno altri 100 anni. Una rassicurazione non da poco, vista l'enorme criticità vissuta lo scorso anno quando si era arrivati a pensare di dover chiudere l'acqua a turno nei vari quartieri. Acea , infatti, lancia il raddoppio del Peschiera, l'acquedotto che porta alla Capitale l'80% del fabbisogno di acqua, annunciando la realizzazione della seconda condotta entro il 2024.L'avvio dei lavori potrebbe arrivare all'inizio del 2020. Il progetto è stato presentato ieri dai vertici di Acea, la presidente Michaele Castelli e il ceo Donnarumma, dalla sindaca Raggi, in occasione della presentazione degli eventi per celebrare gli 80 anni dell'Acquedotto del Peschiera tra cui mostre e pubblicazioni. «Non sarà un raddoppio di portata d'acqua ha spiegato l'ad di Acea, Stefano Donnarumma - ma l'affiancamento di una nuova conduttura a quella esistente, realizzata su un percorso praticamente analogo con tecniche costruttive che tengano conto della sismicità dei territori e che consentano in futuro di avere funzionanti tutti e due le canne del peschiera. Il raddoppio permetterà anche di effettuare efficaci lavori di manutenzione sull'attuale conduttura». I costi di realizzazione sono stimati in circa 300-400 milioni e i tempi di realizzazione in 5 anni: «Penso che prima della prossima estate arrivi l'ok al progetto ha spiegato Donnarumma - poi possiamo lanciare le gare. Considerato che per una gara europea ci vogliono 6-8 mesi e che il mio mandato scade nella primavera del 2020, spero di poter mettere la prima pietra. Lo Stato darà un contributo importante».I lavori di manutenzione sulla rete idrica sono stati implementati già da tempo, proprio per scongiurare o limitare eventuali crisi idriche: «Acea ha aggiunto la sindaca Raggi - ha messo mano alle infrastrutture recuperando perdite e facendo tornare il lago di Bracciano a bacino di emergenza. Noi stiamo lavorando per implementare la portata dell'acquedotto». Il sistema acquedottistico Peschiera-Capore è un'infrastruttura storica, da circa 130 chilometri di condotte: si tratta quindi di una delle più grandi opere idrauliche d'Europa e del mondo. Convoglia le acque delle due omonime sorgenti situate in provincia di Rieti.riproduzione riservata ®