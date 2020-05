Lorena Loiacono

Roma città riaperta ma non troppo: la Fase 2 parte a singhiozzo, da oggi si procederà un passo alla volta. Ma ecco cosa troveranno i romani usciti da casa.

MASCHERINA OBBLIGATORIA.Una cosa è certa, bisognerà sempre avere bocca e naso coperti con una mascherina protettiva, nei luoghi chiusi come negozi, bus o uffici, ma anche all'aperto se si sta parlando con qualcuno.

BUS A MEZZO SERVIZIO. Le corse del trasporto pubblico sono garantite fino alle 23.30 ma i posti disponibili sono limitati: a monitorare le presenze, fino ad un massimo del 50% della capienza, saranno sia il contapersone a bordo (già presente su 500 vetture Atac) che il personale di servizio come i controllori o i volontari della protezione civile. I sedili sono stati già contrassegnati per garantire la distanza di sicurezza.

SEGNALI IN TRENO. I passeggeri della metro si posizioneranno sui segnali a terra sperimentati alla fermata di San Giovanni. Difficile garantire l'obbligo di mascherina, visto che il personale Atac non è autorizzato ad imporle né a lasciare fuori gli utenti.

ATTENTI AL PARCHEGGIO. Scadeva ieri l'ordinanza con cui la sindaca Raggi, lo scorso 19 marzo, ha reso gratuiti i parcheggi blu. Da oggi tornano a pagamento e divampa la protesta: l'opposizione insorge e domani la questione tornerà in Consiglio con la richiesta della Lega e di Fdi di rendere i posti gratuiti fino al mese di giugno.

ZTL APERTA. Fino al 31 maggio i varchi delle Ztl del Centro storico, del Tridente e di Trastevere restano disattivati. A Testaccio e a San Lorenzo, invece, telecamere accese soltanto di notte.

PARENTI IN AUTO. I famigliari possono spostarsi in auto, tutti insieme, mentre tra conoscenti si va in vettura solo in 2 (con il passeggero seduto dietro e con la mascherina).

IN VETRINA. I negozi di vicinato iniziano ad alzare le serrande, con orari differenziati: i supermercati ok per l'intera giornata.

CANI FELICI. Riaprono anche le toelette per cani, su appuntamento e con il padrone a distanza.

VERDE PALLIDO. I romani tornano a passeggiare in parchi e ville storiche ma attenzione: la cura del verde, già carente, non viene eseguita da due mesi: erba alta, rami e degrado.

DIETROFRONT PINETE. Una correzione (con una nuova ordinanza)ha riaperto le Pinete di Castelfusano e Acque Rosse, nel municipio 10, che erano state dimenticate.

SPIAGGE OUT: solo gli operatori degli stabilimenti balneari potranno fare interventi di manutenzione, ma gli accessi delle spiagge di Ostia al pubblico restano bloccati almeno fino al 17 maggio.

RIFIUTI Riaprono oggi, dalle ore 7 alle 12, i cinque centri riservati ai rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e speciali di via della Bufalotta, viale Palmiro Togliatti, via Laurentina, via di Macchia Saponara e via Arturo Martini.

CIAMPINO. L'aeroporto, dopo la messa in sicurezza con barriere in plexiglass e termoscanner, riprende l'attività di volo dell'Aviazione Generale, che era stata spostata a Fiumicino.

BYE BYE NEW YORK. Alitalia ha deciso di cancellare i voli Roma-New York da domani fino al 31 maggio a causa della mancanza di passeggeri.

Lunedì 4 Maggio 2020

